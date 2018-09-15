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Van'da PKK'lı teröristlere büyük darbe!

Van'da Gürpınar ilçesinin Üçdoğan Mahallesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, 1 terörist yakalanırken çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 22:51
Van'da PKK'lı teröristlere büyük darbe!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Üçdoğan Mahallesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK'lı teröristlere yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Yıldız"  operasyonu düzenlendi. 

Operasyonda bir terörist yakalandı.

Teröristin üzerinde ve arazi aramasında tespit edilen sığınaklarda 2 RPG-7 roketatar, PKMS makineli tüfeği, dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 AK-47 piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 14 RPG-7 roketatar mühimmatı, 94 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 81 milimetrelik havan mühimmatı, 27 el bombası, 4 bin 600 PKMS makineli tüfek fişeği, 100 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 15 M-16 piyade tüfeği fişeği, 5 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, M-16 piyade tüfeği şarjörü, terör örgütünün propagandasına yönelik hazırlanmış 2 bez parçası, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi. 

 
Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 22:51
  1. Van
  2. PKK

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