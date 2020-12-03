Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mermi ele geçirildi
VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mermi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçenin Büklümdere Mahallesi kırsalında terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca ve bir miktar mermi bulundu.