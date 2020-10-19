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Aktüel Van'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Van'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 09:36:10 -
Van'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli yakalandı

VAN (AA) - Van'da bir otomobilde 6 kilo 572 gram eroin ile 2 kilo 810 gram Afyon sakızı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkale Grup Amirliği ekipleri, ilçede seyir halindeki otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Araçta, 6 paket halinde 6 kilo 572 gram eroin ve 4 paket halinde 2 kilo 810 gram Afyon sakızı bulundu.

Gözaltına alınan sürücü S.Y. ve otomobildeki B.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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