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Aktüel Van'da mutfak tüplerinde 105 kilogram eroin ele geçirildi
Aktüel

Van'da mutfak tüplerinde 105 kilogram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-09 10:32:24 -
Van'da mutfak tüplerinde 105 kilogram eroin ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde bir tüp dağıtım kamyonunda 105 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe çıkışındaki uygulama noktasında durdurdukları tüp yüklü kamyonda arama yaptı.

Narkotik köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada, kamyonda bulunan 7 mutfak tüpüne gizlenmiş 202 paket halinde 105 kilogram eroin bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli K.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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