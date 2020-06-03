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Sağlık

Van’da korona virüste son durum

Van’da korona virüsten şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 503’e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:06:42 -
Van’da korona virüste son durum

Van’da korona virüsten şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 503’e çıktı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada; sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına özen gösterilmesi uyarısı yapılarak, “Toplam korona virüs vaka sayısı 503. Taburcu olan toplam hasta sayısı 450. Tedbir amaçlı karantinada olan toplam 70 bin kişi. Tedbir amaçlı karantinası hala devam eden 19 bin kişi. Hayatını kaybeden kişi 10. Şu anda karantina uygulanan yerleşim bölgeleri; Başkale ilçesi Örmetaş, Albayrak, Ekecek, Gedikbaşı, İpekyolu ilçesi Ortanca, Özalp ilçesi Eğribelen, Saray ilçesi Keçikayası, Kazlıgöl, Gürpınar ilçesi Taşdöndüren, Tuşba ilçesi Gendelova, Kozluca ve Yalınağaç mahalleleriyle Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi’nde 5 ev. Ülkemizde pandemi ile mücadele kapsamında alınan önlemler sonrası olumlu neticeler elde edilirken, normalleşme adımları da atılıyor. Ancak ilimizde özellikle izolasyon kuralları ve yasakların ihlal edilmesinden dolayı korona virüs vakaları görülmektedir. Riskin farkında olarak tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam edelim. Sosyal mesafe, maske ve hijyene özen gösterelim” denildi.

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