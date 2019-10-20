Van'da korkutan deprem!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'nın Muradiye ilçesinde saat:09.53'te, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
20 Ekim 2019 Pazar 10:22
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'nın Muradiye ilçesinde saat:09.53'te, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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