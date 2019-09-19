Van'da korkutan deprem Van'ın Tuşba ilçesinde saat 14.09'da 5 kilometre derinlikte 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

Van'ın Tuşba ilçesinin Yemlice mahallesinde, saat 14.09'da yerin 5 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can kaybı veya hasar yaşanmadı.

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