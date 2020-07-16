  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Van'da keşif uçağı düştü! Bakan Soylu şehit sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da gece saatlerinde bir keşif uçağının düştüğünü açıkladı. Soylu, 2'si pilot 7 emniyet mensubunun şehit olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 04:54:00 - 2020-07-16 05:18:58
Van'da keşif uçağı düştü! Bakan Soylu şehit sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ferit Melen Havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada Van'da bir keşif uçağının kırıma uğradığını bildirdi. Soylu: "Ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını bildirdiler. 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettik" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "15.07.2020 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağımız Artos Dağına çarparak kırıma uğramış kaza sonucu emniyet personeli 7 kahraman arkadaşımız şehit olmuştur. Başımız sağ olsun." denildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mikail okuroğlu

ALLAH CC RAHMETİNİ ESİRGEMESİN AMİNN KALANLARA SABRI CEMİL NASİP EYLESİN AMİİİN İNŞALLAH.
  • Yanıtla
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı