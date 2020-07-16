Van'da keşif uçağı düştü! Bakan Soylu şehit sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da gece saatlerinde bir keşif uçağının düştüğünü açıkladı. Soylu, 2'si pilot 7 emniyet mensubunun şehit olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ferit Melen Havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada Van'da bir keşif uçağının kırıma uğradığını bildirdi. Soylu: "Ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını bildirdiler. 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettik" dedi.
Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "15.07.2020 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağımız Artos Dağına çarparak kırıma uğramış kaza sonucu emniyet personeli 7 kahraman arkadaşımız şehit olmuştur. Başımız sağ olsun." denildi.