  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Van'da karantinadaki mahallede vakalar kontrol altına alınıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:54:21 -
Van'da karantinadaki mahallede vakalar kontrol altına alınıyor

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde karantinadaki Ortanca Mahallesi'nde ekiplerin yoğun çalışması sonucu vakaların büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alınan mahalledeki taziyeyle bağlantılı vaka sayısının 103'e yükseldiği belirtildi.

Sağlık ekibi ve güvenlik kuvvetlerinden oluşan 100 kişilik filyasyon ekibinin karantinaya alınan Ortanca Mahallesi'nde sürdürdüğü özverili çalışmayla vakaların büyük oranda kontrol altına alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ortanca Mahallesi'ndeki taziye bağlantılı 12 yerleşim yerinde 5 bin 123 vatandaşımız tedbir amaçlı karantina altında. Kurallara daha sıkı bir şekilde uyalım. Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Sokakta maske takıp sosyal mesafeye dikkat edelim. Hep birlikte tedbirleri elden bırakmadan koronavirüsle mücadelemizi sürdürelim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı