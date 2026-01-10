Van’da kar ulaşımı vurdu! 405 yerleşim yerine ulaşım yok

Van’da gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Bahçesaray’da 71, Başkale’de 88, Çatak’ta 106, Gevaş’ta 40, Gürpınar’da 80 ve Özalp ilçesinde ise 20 olmak üzere 6 ilçede toplam 405 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Kar yağışının yoğun olduğu Başkale ilçesinde de araçlar kara gömüldü. Kar kalınlığının ilçe merkezinde yaklaşık 40 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçtiği ilçede, Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor