Ortaylı'nın Yunan akademisyene verdiği "Osmanlı" cevabı gündem oldu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Resmi tarihin en kesif ezbercilerinden biri olan Prof. İlber Ortaylı öldü. Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi’nde cenaze töreni yapıldı. Törende Ortaylı’nın bir Yunan akademisyen ile yaşadığı polemik ilk kez anlatıldı.

78 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı için ilk anma töreni Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlendi. Törende konuşan yakın dostlarından biri, Ortaylı'nın bir panelde Yunan akademisyene verdiği dikkat çeken yanıtı anlattı.

İlber Ortaylı, bir akademik panelde bir Yunan akademisyenin 'Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti' ifadesini kullanmasına karşılık, 'Eski Osmanlı Yunanistan Cumhuriyeti' ifadesini kullandı.

Türk tarihçiliğinin dünyaca tanınan isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında hayatını kaybetti. Akademik çalışmaları, tarih anlatımı ve toplumsal hafızaya yaptığı katkılarla geniş kitlelerin saygısını kazanan Ortaylı'nın vefatı Türkiye'de büyük üzüntü yarattı. Usta tarihçi bugün (16 Mart) devlet erkanı, akademisyenler ve sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanıyor.

İlber Ortaylı için düzenlenen ilk tören, uzun yıllar görev yaptığı ve akademik çalışmalarını sürdürdüğü Galatasaray Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Saat 11.00'de başlayan törende Ortaylı'nın öğrencileri, meslektaşları ve yakın dostları bir araya geldi.

Törende söz alan Ortaylı'nın bir arkadaşı, usta tarihçinin bir akademik panelde yaşadığı dikkat çekici bir anıyı paylaştı.

Arkadaşı, panel sırasında bir Yunan akademisyenin Makedonya'nın isim sorunu nedeniyle sürekli "Makedonya" demek yerine "Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti" ifadesini kullandığını anlattı. Ortaylı'nın bu duruma kayıtsız kalmadığını belirten arkadaşı, yaşanan diyaloğu şöyle aktardı:

"Panelde bir Yunan akademisyen, Makedonya'nın isim sorunu nedeniyle sürekli 'Makedonya' demek yerine 'Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti' diyordu. Yanımda oturan hoca 'Bak şimdi buna ne yapacağım' dedi. Sırası geldiğinde konuşmasında 'Yunanistan' demek yerine 'Eski Osmanlı Yunanistan Cumhuriyeti' dedi. Yani Yunanistan demedi. Sözünü esirgemeyen biriydi."

İlber Ortaylı'nın vefatı sonrası İmamoğlu hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu
