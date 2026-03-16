  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Beyaz eşya devinde deprem! 22 bin kişi işten çıkarılıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beyaz eşya devinde deprem! 22 bin kişi işten çıkarılıyor

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken dünyaca ünlü beyaz eşya üreticisinden kötü haber geldi. Dev şirket 22 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

#1
Artı49'da yer alan habere göre, Alman teknoloji ve otomotiv tedarikçisi Bosch’un Almanya’daki tedarikçi bölümünde planladığı geniş çaplı işten çıkarmalara ilişkin görüşmelerde önemli bir aşama kaydedildi. Stuttgart’ta konuşan çalışan temsilcisi, etkilenen neredeyse tüm tesislerde yönetim ile çalışan temsilcileri arasında anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ancak Stuttgart-Feuerbach’taki en büyük Alman tesisinde yer alan Bosch Digital biriminde müzakerelerin henüz tamamlanmadığı bildirildi.

#2
Temsilci, görüşmelerin oldukça çetin geçtiğini belirterek sürecin temel amacını işten çıkarmaların mümkün olduğunca azaltılması ve çalışanlar üzerindeki etkisinin hafifletilmesi olarak tanımladı. Pek çok tesiste çıraklık eğitimi alan gençlerin işlerine devam edebilmesi ve çalışanlar için eğitim fırsatlarının sürdürülmesi konusunda da uzlaşma sağlandığını ifade etti.

#3
Bosch, önümüzdeki yıllarda Almanya’daki tedarikçi bölümünde yaklaşık 22 bin çalışanla yollarını ayırmayı planlıyor. Şirket bu süreci doğrudan işten çıkarmalar yerine daha çok gönüllülük esasına dayanan yöntemlerle yürütmeyi hedefliyor. Program kapsamında erken emeklilik, kısmi emeklilik ve tazminat paketleri gibi seçenekler devreye sokulacak.

#4
Şirket yönetimi geçen yıl eylül ayında 13 binden fazla pozisyonun kaldırılacağını duyurmuştu. Bu planın ardından çalışan temsilcileriyle kapsamlı müzakereler yürütüldü.

#5
Anlaşmaların geçerlilik sürelerinin farklılık gösterdiği, bazı düzenlemelerin 2029 ile 2032 yılları arasına kadar uzandığı belirtiliyor. Ancak yapılan görüşmeler sonucunda toplamda kaç pozisyonun kurtarıldığına ilişkin kesin rakam henüz paylaşılmadı. Çalışan temsilcisi, bir örnek vererek Stuttgart-Feuerbach tesisindeki planlara değindi. Buna göre şirket yönetimi başlangıçta bu tesiste 3 bin 325 kişinin işten çıkarılmasını öngörüyordu. Yapılan müzakereler sonrasında bu sayının 2 bin 500’e indirildiği aktarıldı. Bu hesaplamaya Bosch Digital biriminin dahil edilmediği de özellikle vurgulandı.

#6
Sendika temsilcileri, belirlenen yıllık hedeflerin gönüllü programlarla karşılanamaması halinde son çare olarak zorunlu işten çıkarmaların gündeme gelebileceğini ifade etti. Ancak mevcut planlamayla bu noktaya gelinmesinin beklenmediği vurglanıyor. Tazminatlar, erken emeklilik ve demografik gelişmeler sayesinde hedeflere ulaşılabileceği düşünülüyor. Ayrıca tedarikçi bölümünde 2027 yılı sonuna kadar zorunlu işten çıkarmaların tamamen yasaklandığı da hatırlatıldı.

#7
Çalışan temsilcilerinin verdiği bilgilere göre anlaşmalarda dikkat çeken özel bir düzenleme de yer alıyor. “Hagelschlag ve Sonnenschein” olarak adlandırılan bu maddeler, sektör koşullarının değişmesi halinde tarafların yeniden müzakere edebilmesine imkan tanıyor. Ekonomik koşullar kötüleşirse şirket, iyileşirse ise çalışan temsilcileri yeni görüşmeler talep edebilecek.

#8
Bosch, planlanan personel azaltımı için geçen yıl yaklaşık 2,7 milyar Euro karşılık ayırdı. Bu tutar şirketin mali tablolarına yansırken, kar üzerinde de belirgin bir baskı oluşturdu. Gerçek ödemelerin ise önümüzdeki yıllara yayılarak yapılması planlanıyor. Şirket CEO’su Stefan Hartung’un verdiği bilgilere göre Bosch 2025 yılı içinde yaklaşık 6 bin çalışanla yollarını ayırdı. İşten ayrılan çalışanlara bu süreçte yaklaşık 900 milyon Euro ödeme yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23