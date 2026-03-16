İran’da casusluk operasyonu: İsrail’e bilgi sızdıran 18 medya çalışanı enselendi 'Sınırlı ve hedef odaklı olacak' Siyonist İsrail'den Lübnan'a kara harekatı Küresel enerji piyasalarında deprem: Benzin fiyatlarında rekor yükseliş! Duruşmayı tiyatroya çevirdiler! Mahkeme salonunda skandal görüntüler ABD'nin "Süper Bombası" Dağlara Çarptı: Siyonistlerin Korkulu Rüyası "Yeraltı Füze Şehirleri"! Siyonistlerin İran itirafı: Planlar tutmadı, hedefler şaştı! Tel Aviv'de siren sesleri dinmiyor: İran'dan 54. dalga füze saldırısı Siirt’te sağanak alarmı: Bitlis Çayı taştı, tahliyeler başladı Dubai Havalimanı yanıyor! İran İHA’ları yakıt tanklarını vurdu Trump’tan İran’a yapay zeka suçlaması
IPARD III programı 2026 yılı çağrı takvimi yayımlandı: Yumaklı, "241 milyon avro hibe desteği sağlanacak"
Tarım

IPARD III programı 2026 yılı çağrı takvimi yayımlandı: Yumaklı, "241 milyon avro hibe desteği sağlanacak"

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
IPARD III programı 2026 yılı çağrı takvimi yayımlandı: Yumaklı, "241 milyon avro hibe desteği sağlanacak"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bugüne kadar 27 binin üzerinde projeye 129 milyar lira hibe verildi, 107 bini aşkın kişiye istihdam sağlandı” dedi.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu TKDK tarafından uygulanan IPARD III Programı kapsamında 2026 yılı çağrı takvimi yayımlandı. 241 milyon Avro hibe desteği sağlayacak çağrılarla kırsalda yaklaşık 400 milyon Avroluk yeni yatırımın hayata geçirilmesi hedefleniyor.

400 MİLYON AVRO TUTARINDA YATIRIMLA VE BİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, 2024 yılında uygulanmaya başlanan IPARD III Programı'yla birlikte başvuru inceleme süreçlerinin hızlandırılması ve girişimcilere kolaylık sağlanması amacıyla başlatılan yıllık çağrı takvimi uygulamasının kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. Yayımlanan yeni takvim doğrultusunda, sadece 2026 yılında çıkılacak çağrı dönemlerinde kırsal alanlarda yaklaşık 400 milyon avro tutarında yatırımın ülke ekonomisine kazandırılmasının ve binlerce kişiye yeni istihdam sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayan Yumaklı, hayvansal üretimden bitkisel üretime, el sanatlarından kırsal turizme ve yenilenebilir enerjiye kadar çok geniş bir yelpazede üreticilere destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

241 MİLYON AVROLUK DESTEK DÖRT FARKLI TEDBİRİ KAPSIYOR

Açıklanan IPARD III Programı 2026 Yılı Çağrı Takvimi'ne göre; nisan ayında 25 milyon avro bütçeli "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme", mayıs ayında ise 30 milyon avro bütçeli "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" tedbirleri için ilana çıkılacak. Haziran ayında "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" başlığında 30 milyon avroluk bir destek paketi devreye alınırken; temmuz ayında ise Avrupa Komisyonu’ndan yetki devri alınmasının akabinde IPARD Programı kapsamında ilk kez uygulanacak olan ve büyükşehir belediyeleri hariç yerel yönetimlerin faydalanabileceği 156 milyon avro bütçeli "Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları" çağrısı yayımlanacak.

Desteklenen sektöre göre projelerin bütçe sınırları 5 bin avro ile 3 milyon avro arasında değişiklik gösterirken, yatırımcılara yüzde 50 ile yüzde 75 oranlarında hibe desteği sağlanacak. Özellikle kamu altyapı yatırımları ile paketlik içme suyu arıtma tesisleri, katı atık transfer istasyonları ve yenilenebilir enerji sistemleri gibi kırsalın çehresini değiştirecek projelere 3 milyon avroya kadar hibe verilebilecek.

KADIN VE GENÇLERE POZİTİF AYRIMCILIK İLE ÜLKE EKONOMİSİNE DEV KATKI

TKDK tarafından 2011 yılından bu yana uygulanan IPARD Programları kapsamında bugüne kadar 27 bin 297 tesis ve projeye reel fiyatlarla toplam 129 milyar TL hibe desteği verildiğini hatırlatan Bakan Yumaklı, bu sayede ülkeye yaklaşık 273 milyar TL tutarında yatırım kazandırıldığını ve 107 bini aşkın kişiye istihdam sağlandığını aktardı. Kırsal kalkınmada kadınların ve gençlerin rolünün hayati olduğuna dikkati çeken Yumaklı, proje seçimlerinde ilave puan verilerek ve 40 yaş altı genç yatırımcılara ek hibe oranları sağlanarak pozitif ayrımcılık uygulandığını belirtti. Bu kapsamda bugüne dek 7 bin 653 kadın girişimciye 42,6 milyar TL, 14 bin 933 genç girişimciye ise 86,7 milyar TL hibe desteği sağlandığını ifade etti.

Yumaklı, 241 milyon avro bütçeli IPARD III Programı 2026 Çağrı Takvimi’nin ülkemize, yatırımcılara ve tüm tarım kesimine hayırlı olmasını temenni etti.

Bakan Yumaklı’dan denetim mesajı! 110 bin gıda denetimi, 1.781 işletmeye 144 milyon 264 bin TL idari para cezası!
Bakan Yumaklı’dan denetim mesajı! 110 bin gıda denetimi, 1.781 işletmeye 144 milyon 264 bin TL idari para cezası!

Tarım

Bakan Yumaklı’dan denetim mesajı! 110 bin gıda denetimi, 1.781 işletmeye 144 milyon 264 bin TL idari para cezası!

Bakan Yumaklı: Her duruma hazırız! Türkiye’nin ne gıda ne de gübre problemi yok
Bakan Yumaklı: Her duruma hazırız! Türkiye’nin ne gıda ne de gübre problemi yok

Gündem

Bakan Yumaklı: Her duruma hazırız! Türkiye’nin ne gıda ne de gübre problemi yok

Bakan Yumaklı dev sulama projesini paylaştı: 31 bin 250 dekar arazi modern sulama sistemlerine kavuşacak!
Bakan Yumaklı dev sulama projesini paylaştı: 31 bin 250 dekar arazi modern sulama sistemlerine kavuşacak!

Gündem

Bakan Yumaklı dev sulama projesini paylaştı: 31 bin 250 dekar arazi modern sulama sistemlerine kavuşacak!

