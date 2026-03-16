ABD'nin "Süper Bombası" Dağlara Çarptı: Siyonistlerin Korkulu Rüyası "Yeraltı Füze Şehirleri"! Siyonistlerin İran itirafı: Planlar tutmadı, hedefler şaştı! Tel Aviv'de siren sesleri dinmiyor: İran'dan 54. dalga füze saldırısı Siirt'te sağanak alarmı: Bitlis Çayı taştı, tahliyeler başladı Dubai Havalimanı yanıyor! İran İHA'ları yakıt tanklarını vurdu Trump'tan İran'a yapay zeka suçlaması İran 12 saat ara verdi! Tekrar düğmeye bastılar 16 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 16 Mart 2020: Abdullah Ustaosmanoğlu'nun vefatı (Âlim) Mısır'dan ortak Arap gücü çağrısı!
Kinleri, nefretleri dinmiyor! Hamaney'den sonra uçağını da vurdular
Kinleri, nefretleri dinmiyor! Hamaney'den sonra uçağını da vurdular

Terörist devlet İsrail ordusu ABD-İsrail saldırısında ölen eski İran lideri Ali Hamaney'in başkent Tahran'ın Mehrabad Havalimanı'ndaki uçağını hedef alarak havaya uçurdu.

İsrail ordusu, ABD-İsrail saldırısında ölen eski İran lideri Ali Hamaney'in başkent Tahran'ın Mehrabad Havalimanı'ndaki uçağının hedef alındığını ileri sürdü.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu uçağın daha önce Hamaney tarafından kullanıldığı iddia edildi.

Açıklamada, eski İran lideri Hamaney'in Tahran'daki Mehrabad Havaalanı'nda hedef alınan uçağının, diğer üst düzey yetkililer ve İranlı askeri personel tarafından da hem yurt içi hem de yurt dışında kullanıldığı öne sürüldü.

Uçağın hedef alınmasının İran'ın "eksen ülkeleriyle" koordinasyon yeteneklerini zayıflatacağı savunulan açıklamada, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. 

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. 

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

İran Büyükelçiliği, Hamaney için anma töreni düzenledi
İran Dışişleri Bakanlığı: Mücteba Hamaney yaralı ama iyi!
ABD’li Bakan Hegseth: Mücteba Hamaney’in yüzü tanınmaz halde
Yorumlar

FATİH KARAHAN

RABBİM İRANA YARDIM ETSİN...KEŞKE İSLAM ÜLKELERİ DE REZİL VE ZELİL HALDE OLMASAYDILAR DA BİRLİKTE SİYONİST VE BÜYÜK ŞEYTAN ABD YE HADLERİNİ BİLDİRSELERDİ...ALLAH LANETLİ KAVME VE VADEDİLMİŞ HEZEYANINA İNANAN SAPKINLARA LANET ETSİN...
