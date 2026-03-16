Erman Toroğlu Okan Buruk'u yerden yere vurdu: 'Osimhen'e yapamıyorsan...'
Erman Toroğlu, Okan Buruk'un oyuncu tercihlerini çok yanlış bulduğunu belirtti.
Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi’nin son dönemde sınırlı süre almasına tepki gösterdi.
Toroğlu, yıldız oyuncuya daha fazla süre verilmesi gerektiğini belirterek teknik direktör Okan Buruk’a yönelik sert değerlendirmelerde bulundu.
Toroğlu, Sözcü TV’de yaptığı açıklamada, Icardi’nin son dakikalarda oyuna dahil edilmesini eleştirerek, “Bir oyuncuyu yalnızca birkaç dakika için oyuna almak doğru bir tercih değil.
Icardi gibi bir ismi son anlarda sahaya sürmek onun değerini düşürür. Böyle bir uygulama başka yıldızlara yapılmıyorsa Icardi’ye de yapılmamalı.” şeklinde konuştu. Ayrıca, aynı yaklaşımın Victor Osimhen için uygulanamayacağını söyleyerek bu durumun doğru olmadığını dile getirdi.
