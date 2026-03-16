Muhittin Böcek’in günah galerisi! İşte iddianameye giren 26 suç eylemi

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda en çok dikkat çekenden biri de Antalya’da yaşanmıştı. Ensonhaber’e göre Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında dava açılan, aralarında Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 sanığın yargılanmasına başlanırken kabul edilen iddianamede, belediye imkanlarının şahsi menfaatler için kullanıldığına dair 26 ayrı suç eylemi detaylarıyla yer aldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması tamamlandı.

5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya’nın da aralarında bulunduğu toplam 41 şüpheli hakkında hazırlanan 702 sayfalık iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İDDİANAME 702 SAYFA

Soruşturma sonucunda 702 sayfadan oluşan bir iddianame düzenlenmiş ve şüpheliler hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında "İcbar Suretiyle İrtikap, Haksız Mal Edinme, Nüfuz Ticareti, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması, Nitelikli Dolandırıcılık ve İftira" suçlarından kamu davası açılması talep edildi.

Hazırlanan iddianamede; Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile çeşitli belediye yöneticileri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında yargılama yapılması istendi.

İŞTE YARGILAMAYA KONU SUÇLAR

Şüphelilerden Muhittin Böcek hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında "İcbar Suretiyle İrtikap, Haksız Mal Edinme ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması"

İlker Arslan hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması ve Haksız Mal Edinme",

Mustafa Gökhan Böcek hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında "Yardım Eden Sıfatıyla İcbar Suretiyle İrtikap ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" ile "Nüfuz Ticareti ve Yardım Eden Sıfatıyla Haksız Mal Edinme" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca dosya kapsamındaki tespitler doğrultusunda Mustafa Gökhan Böcek’in resmî bir geliri bulunmamasına ve herhangi bir iş yapmamasına rağmen elde ettiği haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek amacıyla bu varlıkları üçüncü kişiler üzerine tescil ettirdiği veya çeşitli finansal işlemlerle meşru bir gelir gibi göstermeye çalıştığı değerlendirildi.

Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında ise zincirleme suç hükümleri kapsamında "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

26 EYLEM İDDİANAMEYE GİRDİ

İddianamede, soruşturma kapsamında 26 ayrı eylem hakkında hukuki değerlendirme yapılmış, söz konusu eylemler iddianamenin 355 ile 495. sayfaları arasında yer alan 7. bölümde ayrıntılı olarak anlatıldı.

Bu eylemlerden 5, 10, 17, 20, 21 ve 25 numaralı başlıklar yönünden kamu davası açılmasına yeterli delil elde edilemediği değerlendirilmiş; 25 numaralı eylem yönünden iddianame kapsamı dışında kalan kişiler hakkında dosya tefrik edilerek soruşturmanın devamına, 26 numaralı eylem başlığı altında yer alan bazı kişiler yönünden ise gerekli usul işlemlerinin yapılması amacıyla tefrik işlemi uygulanmasına karar verilmiştir.

Diğer eylemler bakımından ise taraf beyanları, tapu kayıtları, MASAK verileri, HTS analizleri, kurum yazıları, mali inceleme raporları ve diğer deliller birlikte değerlendirilerek olay ve hukuki nitelendirmeler yapıldı.

İddianamede ayrıca; 2024 yerel seçimleri sürecinde yürütülen propaganda faaliyetlerine ilişkin bazı reklam harcamalarının iş insanlarına fatura ettirildiği iddiaları, Mustafa Gökhan Böcek’in boşanma sürecinde yapılan yüksek tutarlı ödemelerin kaynağına ilişkin değerlendirmeler, bazı taşınmaz ve araçların üçüncü kişiler adına devredilmesi suretiyle malvarlığı değerlerinin gizlenmeye çalışıldığına yönelik tespitler, iskan ve ruhsat işlemleri karşılığında menfaat temin edildiğine dair iddialar da yer aldı.

258 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULMASI TALEP EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan aramalar ve mali incelemeler neticesinde yaklaşık 170 milyon 83 bin lira tutarında nakit mevduata el konuldu.

Ayrıca 10 adet daire, 5 adet araç, 5 adet iş yeri, 1 adet Rolex marka saat, 1 adet iPhone marka cep telefonu olmak üzere yaklaşık 258 milyon 600 bin TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığının müsaderesi talep edildi.

Hazırlanan iddianame Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 2026/68 esas sayılı dosya üzerinden kamu davası açıldı.

Tensip işlemleri kapsamında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İŞTE YOLSUZLUK OPERASYONU İDDİANAMESİNDE YANSIYAN SUÇ EYLEMLERİ

Şüpheliler hakkında Zincirleme Suç Hükümleri Kapsamında “İcbar Suretiyle İrtikap, Haksız Mal Edinme, Nüfuz Ticareti, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması, Nitelikli Dolandırıcılık ve İftira” suçlarından 702 sayfadan ibaret iddianame düzenlendi, iddianame kapsamında bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirmenin yapıldığı belirtildi.

İddianamede öne çıkan 26 eylem şu şekilde sıralandı:

1.EYLEM:

2024 Yılı Yerel Seçim Propaganda Çalışmaları Kapsamında Anadolu Reklam İsimli Firmanın Yapmış Olduğu İşlere Yönelik Ödemeler İçin Muhittin BÖCEK'in Oğlu Mustafa Gökhan BÖCEK ve Serkan TEMUÇİN Aracılığıyla Yusuf YADOĞLU, Ali YILMAZ ve Sezgin KÖYSÜREN'den Fatura Ödeme Talebinde Bulunması.

Yusuf YADOĞLU'nun sahibi olduğu şirketlere 10/02/2024-24/04/2024 tarihleri arasında Anadolu Reklam isimli firma tarafından düzenlenen 7 ayrı faturaya konu 8.500.000,00 TL'lik elde ettiği menfaat ile "icbar suretiyle irtikap" suçunu; Sezgin KÖYSÜREN'in sahibi olduğu şirkete 30/03/2024 tarihinde Anadolu Reklam isimli firma tarafından düzenlenen faturaya konu 475.000 TL ile Ali YILMAZ'ın sahibi olduğu şirkete 05/03/2024 tarihinde Anadolu Reklam isimli firma tarafından düzenlenen 1.000.800,00 TL paranın "haksız mal edinme" suçunu oluşturduğunun değerlendirildiği, Sezgin KÖYSÜREN'den alınan ödemeye aracılık eden Serkan TEMUÇİN ve Ali YILMAZ'dan alınan ödemeye aracılık eden Mustafa Gökhan BÖCEK'in ise haksız mal edinme suçuna yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği.

2.EYLEM:

Zeynep KERİMOĞLU'na Casa Luna İsimli Siteden Lüks Dublex Daire Alımı

Mustafa Gökhan BÖCEK'in eski eşi Zeynep KERİMOĞLU ile yaşamış olduğu boşanma sürecinde vadetmiş olduğu mal varlığı geçişleriyle ilgili olarak Özpınarlar isimli şirket tarafından yapılan Casa Luna isimli siteden Zeynep KERİMOĞLU'na alınan dairenin parasını ödediğini ifade ettiği, ödemesi yapılan dairenin şahısların evlilik sürecinde oturdukları ikametgah adresi olduğu, ödenen 30.000.000 TL içerisinde yıllara sari kira ödemesinin de bulunduğu, şahısların bahse konu ikamette evlilik süreci boyunca herhangi bir kira ödemesi yapmadan kullandıklarının bu haliyle de anlaşıldığı, her ne kadar tapu devir evrakında daire bedeli olarak 10.000.000 TL olarak yazılsa da taraf beyanlarından anlaşıldığı üzere daire bedeli olarak 27.000.000 TL, kira bedeli olarak ise 3.000.000 TL paranın Yusuf YADOĞLU'nun şirket çalışanları vasıtasıyla 03/04/2025 tarihinde 20.000.000 TL, 02/05/2025 tarihi gece yarısında 3.600.000 TL ve 13/05/2025 tarihinde 6.390.000 TL parayı elden gönderdiği, paranın teslim alınması süreciyle ilgili anlatımların tüm taraf beyanları ve HTS baz hareketliliğiyle örtüştüğü.

Söz konusu eylemin Muhittin BÖCEK'in bilgisi dahilinde gerçekleştiği, taraflar arasında borç ilişkisi olduğuna yönelik anlatımların itibar edilebilecek ve gerçekliği bulunmayan beyanlardan oluştuğu, bu haliyle Yusuf YADOĞLU'nun anlatımları doğrultusunda Muhittin BÖCEK'in "icbar suretiyle irtikap" suçunu işlediği hususunda kamu davası açmaya yetecek yeterli şüphenin oluştuğu, kamu görevlisi olmayan Mustafa Gökhan BÖCEK'in bahse konu eyleme "yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap" suçuna iştirak ettiği, Zeynep KERİMOĞLU'nun ise süreç içerisindeki eksik ve çelişkili anlatımları ile el koyulan dijital materyal içerikleri birlikte değerlendirildiğinde irtikap suçunun işlenişine iştirak etmeden TCK 282/2 maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu işlediği hususunda kuvvetli şüphenin oluştuğu.

3.EYLEM:

Zeynep KERİMOĞLU'na 80 Milyon TL Boşanma Tazminatı Ödemesi

Mustafa Gökhan BÖCEK'in Mete YAPAL'ın göndermiş olduğu 80.000.000,00 TL'nin karşılığında almış olduğu 2.300.000 Doların 2.000.000 Dolarını Zeynep KERİMOĞLU'na boşanma tazminatı olarak, 230.000 Dolarını Zeynep KERİMOĞLU'nun müdafilerine avukatlık ücreti olarak verdiği, söz konusu paradan kalan 70.000 Doların ise aşağıda anlatımı yapılan EYLEM-6'ya konu Zuhal BÖCEK'e alınan lüks araç sürecinde kullanıldığı.

4.EYLEM:

Mustafa Gökhan BÖCEK ve Zuhal BÖCEK'in Ortak Çocukları Muhittin Aslan BÖCEK Üzerine Dubleks Villa Alınması

Finike Döviz üzerinden 55.200.000,00-TL'yi kendisine gönderdiklerini ifade etmeleri üzerine yapılan araştırmalara neticesinde Bülent ÇEKEN'in 26/12/2024 tarihinde iki farklı işlemde Finike Döviz'e belirtilen tutarı gönderdiği, karşılığında herhangi bir döviz alımı yapmadığı, devam eden süreçte hakkında gözaltı kararı verilen şahıslardan Mustafa ATILGAN'ın alınan ek şüpheli ifadesinde bahse konu paranın karşılığı olarak 1.500.000,00-EURO paranın aynı gün Gökhan BÖCEK'e fiziken teslim edildiği ve ertesi gün şahsın talebi ile altın alım-satım süsü verilerek 600.000,00-EURO'nun Adalı Kuyumculuk üzerinden belirtilen hesaba gönderildiğinin ifade edildiği.

Muhittin BÖCEK isimli şahsın icbar suretiyle irtikap suçunu işlediği hususunda kamu davası açmaya yetecek yeterli şüphelinin oluştuğu, Mustafa Gökhan BÖCEK'in ise yardım eden sıfatıyla bahse konu suça iştirak ettiği.

5.EYLEM

Zeynep KERİMOĞLU'na Land Rover Marka Araç Alımları.

Zeynep KERİMOĞLU üzerine kayıtlı 2022 model Land Rover Defender marka 07 ZK 130 plakalı aracın 04/03/2022 tarihinde Hakan ALTUNBAŞ üzerine tescil edilerek bizzat şahıs tarafından Kosifler Oto isimli bayiden teslim alındığı, aracın 18/05/2022 tarihinde Zeynep KERİMOĞLU'na devredildiği, araç ücreti olan 3.280.000,00 TL paranın bankacılık sistemi kullanılarak Hakan ALTUNBAŞ tarafından Kosifler Oto isimli firmaya gönderildiği.

6.EYLEM

Zuhal BÖCEK'in 26/12/2022 ile 31/10/2024 Tarihleri Arasında 4 Ayrı Lüks Araç Devir ve Satışları, Zuhal BÖCEK'in Yeğeni Nurhak ERMİŞ'e Lüks Araba Alınması ile Zuhal BÖCEK'e Pera Kurumsal Hizmetler Mimarlık Mühendislik İsimli Şirketten Dubleks Daire Alınması.

7.EYLEM

Emin Kemal HESAPCIOĞLU'ndan Nakdi Olarak Alınan Paralar ve Yıldız MAKTAV'a 07 AT 0062 Plakalı Opel Corsa Araç Alımı.

"Canım Ailem" isimli sohbet grubunda 12/03/2025 - 13/03/2025 tarihli mesaj kayıtlarının yapılan incelemesinde; Mustafa Gökhan BÖCEK'in Yıldız MAKTAV adına düzenlenmiş Opel Corsa marka araç için düzenlenen proforma faturayı gönderdiği, Zuhal BÖCEK'in ödeme sürecini sorguladığı, Mustafa Gökhan BÖCEK'in ise "Çözdük" ve "Nakit aldım" ifadelerini kullandığı, Nurhak ERMİŞ'in ise "Hanemize hayırlı olsun" şeklinde mesaj attığı.

8.EYLEM

Melek KURUKAMA Adına Audi Araç ve Melek KURUKAMA'nın İkamet Etmesi İçin Muhittin BÖCEK'in Kendi Adına Ev Alması.

Muhittin BÖCEK tarafından Melek KURUKAMA isimli şahsın oturması amacıyla Özpınarlar Casamax Sitesinden satın alınan daire bedelinin 10.000.000,00 TL olduğu, bu tutarın 4.000.000,00 TL’lik kısmının Muhittin BÖCEK hesabından Özpınarlar İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hesabına 30/12/2024 tarihinde gönderildiği, 6.000.000,00 TL’lik kısmı ile ilgili olarak ödeme yapılmadığı, Özpınarlar İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından daire satışına ilişkin 10.000.000,00 TL tutarlı fatura düzenlendiği, Muhittin BÖCEK ile Özpınarlar isimli şirket ya da sahibi Ramazan SERT arasında borca ilişkin bir sözleşme/protokol/senet imzalanmadığı.

9.EYLEM

Berkan GENÇ ve Ali ALTUN İsimli Şahıslardan Melek KURUKAMA'ya Rolex Marka Saat ile Elden Para Alınması.

Yapılan aramada 1 adet yeşil kutu içerisinde 278243 model ve K125U534 seri numaralı ROLEX marka saat ele geçirildiği, saatin Berkan GENÇ tarafından 20/03/2025 tarihinde 14.500,00 Euro bedelle satın alındığı ve Berkan GENÇ adına faturalandırıldığının tespit edildiği.

10.EYLEM

Mustafa Gökhan BÖCEK'in Eski Kız Arkadaşı Büşra GENÇ'e Mini Countryman Cooper Marka Araç ve Pahalı Aksesuarlar Alınması.

Mustafa Gökhan BÖCEK'in elden nakit ödeme yaparak Büşra GENÇ adına satın aldığı, Büşra GENÇ'in yakalanmasına yönelik yapılan ikamet aramasında kolluk personeline Mustafa Gökhan BÖCEK tarafından hediye edildiği beyan edilerek ayrıntısı yukarıda yazılı Rolex marka saat, lüks çantalar, maddi değeri yüksek altın ihtiva eden takılara da el koyulduğu.

11.EYLEM

Hakan AYVAZOĞLU Tarafından Muhittin BÖCEK'e Aksu İlçesi Altıntaş Mahallesi'nde Daire Satışı.

Muhittin BÖCEK'in vekaleten işlemleri yürüten ve süreci takip eden Halil Tolga AYVAZOĞLU aracılığıyla Hakan AYVAZOĞLU'ndan satın aldığı dairenin maddi değeri hususunda tarafların ifade veya mal bildirim formlarında çelişkili beyanlarda bulunduğu, Muhittin BÖCEK'in söz konusu dairenin bedelini bankacılık sistemiyle ödemediğinin anlaşıldığı, elden alındığı iddia edilen dolar miktarının daire bedeli için alınan kısmi ödemenin üzerinde olduğu.

12.EYLEM

İsmail ERDOĞMUŞ’un Gerçekte Muhittin BÖCEK’e Ait Olduğunu İddia Ettiği Oriza Park İsimli Sitede Bulunan Lüks Daire ve Kemer İlçesi Kuzdere Mevkiinde Bulunan Tarla Vasfındaki Taşınmazı Kendi Üzerine Alması.

Muhittin BÖCEK'in Konyaaltı Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde Başkan Yardımcısı olarak çalışan Tuncay SARIHAN aracılığıyla Konyaaltı ilçesi Hurma mahallesinde inşaat yapan Kirazlar İnşaat tarafından yapımı tamamlanan Oriza Park isimli sitenin iskan ve ruhsat işlemlerinin tamamlanması amacıyla 1 adet daireyi İsmail ERDOĞMUŞ üzerine yaptırdığı, olaya ilişkin alınan taraf beyanlarından anlaşıldığı üzere inşaat firması sahiplerinin daha fazla mağduriyete uğramamak adına Tuncay SARIHAN'ın taleplerini yerine getirdikleri, bu haliyle Muhittin BÖCEK'in elde ettiği menfaat sebebiyle icbar suretiyle irtikap suçu ile dairenin İsmail ERDOĞMUŞ üzerine yapılmasını sağlayarak suçun kaynağını gizlemeye çalıştığı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu işlediği.

13.EYLEM

Çarşı Kuyumculuk İsimli İş Yeri Sahibi Uğur Kemal YİĞİT'in Muhittin BÖCEK Hesabına Para Göndermesi.

Finike Döviz ortağı Erkan AYDEMİR'in kollukta alınan ek şüpheli ifadesinde Mustafa Gökhan BÖCEK'in kendisine getirmiş olduğu fiziki dövizin altın bozdurma pusulası düzenlenerek babası Muhittin BÖCEK'e gönderilmesine ilişkin talebi doğrultusunda Erkan AYDEMİR'in Çarşı Kuyumculuk isimli şirket sahibi Uğur Kemal YİĞİT ile irtibat kurduğu, bu irtibat ile Muhittin BÖCEK adına düzenlenmiş 453,40 gramlık gider pusulası düzenlendiği, altın karşılığı olarak denk gelen 1.256.850 TL'nin Muhittin BÖCEK'in hesabına gönderildiği.

14.EYLEM

Müdürlüğünde konuya ilişkin olarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında şüpheli sıfatıyla alınan Ekpa Sitesinden Muhittin BÖCEK'e Üç Adet ve Diğer Belediye Çalışanlarına Maliyeti Karşılığında İki Adet Dükkan Alınması.

Sezgin KÖYSÜREN isimli EKPA İnşaatın sahibi olan şahsın müşteki şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı, alınan ifadesinde yapmış olduğu projeyle alakalı üçüncü şahıslarla yapmış olduğu sözleşmelere istinaden tapu devrini sözleşme içerisinde yer alan tarihlerde yapması gerektiğini ancak Büyükşehir Belediyesince tapu devir işlemlerinin yavaşlamaya başladığını ve bu süreçte yapılan denetimlerin yoğunlaştığını, üçüncü şahıslarla imzalamış olduğu sözleşmeler gereğince tapu devirlerinin zamanında yapılmaması halinde firmasının ağır cezai şart yükümlülüğü altında bulunduğunu, bu süreçte dönemin Fen İşleri Daire Başkanı Serkan TEMUÇİN'i telefonla aradığını, şahsın davetiyle ANTEPE isimli şirketin üst katındaki ofise gittiğini, ofiste genel müdür İsmail ERDOĞMUŞ'un da yer aldığını, burada yapmış oldukları görüşmede Serkan TEMUÇİN'in sorunları bildiğini, bu konuda Muhittin BÖCEK ile görüştüğünü, kendilerine yapmış oldukları inşaattan 6 adet dükkan verilmesi durumunda işlerinin rahat bir şekilde ilerleyeceğini, çok sayıda daire satış sözleşmesi imzaladığı için hem kendisinin hem de daire satın alan şahısların mağdur olmaması adına isteklerini mecburen yerine getirmek zorunda kaldığını ancak 6 dükkan vermesi halinde çok mağdur olacağını, bunun üzerine Serkan TEMUÇİN'in de 4 dükkanı Muhittin Başkan'a 1 dükkanın ise kendisine maliyetine, maliyetin ise kendi belirlediği 1.000.000,00 TL üzerinden tapu devirlerini gerçekleştirmemi söylediğini, mecbur kalarak bu istekleri yerine getirdiğini, bu görüşmelere İsmail ERDOĞMUŞ'un da şahit olduğunu, belirtilen sayıda dükkanın söyleyecekleri isimler üzerine tapu devrinin gerçekleşmesini istediklerini beyan ettiği.

15.EYLEM

Büyükşehir Belediyesi ile Resmi İş İlişkisi Olan İş Adamlarından Suça Konu Maddi Menfaatlerin Reklam ve Organizasyon işi Yapan Mehmet Okan KAYA İsimli Şahsa Aktarılması.

16.EYLEM

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker ARSLAN ve Fazlı ATEŞ İsimli Şahıs Arasındaki Finansal Hareketler İle Fazlı ATEŞ'in İş Çözme Vaadiyle İş Adamlarından Para Alması.

17.EYLEM

Yasin YELLİCE'nin İkametinde Yapılan Aramada Tespiti Yapılan Rolex Marka Saat Kataloğuna İstinaden Şahsın Eşine Ait Belkıs ÇALIŞGAN Tarafından Teslim Edilen Rolex Marka Saat ve Ayrı Bir Rolex Marka Saate Ait Sertifika Bulunması.

18.EYLEM

Demir DEMİR İsimli Müteahhit'in İskan Karşılığında Büyükşehir Belediyesi Görevlilerine Aksu Altıntaş Bölgesinde Dört Adet Daire Vermesi.

19.EYLEM

Özlem Yıldız Kaya'ya Otomobil Alınması.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığında İmar Müdürü olarak görev yapan Tuncay KAYA'nın 25/10/2025 tarihinde alınan ek şüpheli ifadesinde kendi anlatımıyla ortaya koyduğu üzere İbrahim TUNÇ isimli şahsın ruhsat işlemlerini hızlandırmak amacıyla elden 750.000 TL ve Fikret BAYRAM isimli şahıstan 250 Bin TL para aldığı ve devam eden süreçte diğer şahıslardan da aldığı paralarla eşinin üzerine Fiat 600E marka araç alındığı.

20.EYLEM

Ahmet ATTAROĞLU'nun Finike Döviz İsimli İş Yeri ile Olan Finansal İrtibatı.

21.EYLEM

Mustafa Gökhan BÖCEK'in Arkadaşı Furkan SOLAK İsimli Şahsın Şüpheli Olduğu Değerlendirilen Finansal İrtibatları.

22.EYLEM

Kaş İlçesinde Bulunan Tarla Vasfına Haiz Arazideki İmar Değişikliği.

23.EYLEM

Muhittin BÖCEK'in Polis Memuru Oktay AKKOÇ ile Olan İrtibatı.

24.EYLEM

Muvakkaf ERDOĞAN İsimli Şahıstan İskan İşlemlerinin Hızlandırılması İçin Tuncay KAYA'nın Üç Parça Halinde Toplam 250.000,00 TL Para Alması.

25.EYLEM

Efa İsimli Şirketin Araç Kiralama İhalesi Karşılığında Mustafa Gökhan BÖCEK'e 25.000.000,00 TL Para Verdiği İddiası.

26.EYLEM

Antalya İlinde Özellikle Aksu İlçesi Altıntaş Bölgesinde Müteahhitlik Yapan Firma veya Şahıslardan İskan Ruhsatı Alınması Aşamasında Konyaaltı Turizm Kültür ve Eğitim Vakfına (KONTEV) Bağış Yaptırılması ile Büyükşehir Belediyesine Ayni Olarak Araç Hibesi İstenilmesi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ HAKKINDA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz 2025'te gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz 2025'te "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanarak tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos 2025'te belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos 2025'te Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

İddianamede, Muhittin Böcek'in "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve cezaların zincirleme suç hükümleri kapsamında artırılması talep edilmişti.