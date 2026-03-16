Kadir gecesinde Mescid-i Aksa’ya askeri kuşatma

Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir Gecesi öncesinde, işgal güçleri Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini adeta bir açık hava hapishanesine çevirdi. Mescid-i Aksa’nın kapatılmasının 16. gününde, yüzlerce asker bölgeye konuşlandırılarak kontrol noktaları oluşturuldu. Filistinli Müslümanların ilk kıblemize girişleri "sözde güvenlik" bahanesiyle tamamen engellendi.

NAMAZLAR SOKAKLARDA, DUALAR KAPILARDA

Kudüs Valiliği'nin açıklamasına göre, mukaddes mekana girmeleri engellenen binlerce Filistinli, yatsı ve teravih namazlarını Bab es-Sahire ve Bab el-Amud (Şam Kapısı) çevrelerinde, sokak ortasında kılmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz yıl 180 bin kişinin huşu içinde ihya ettiği Mescid-i Aksa, bu yıl işgalin gölgesinde hüzünlü bir sessizliğe büründü.

İSLAM DÜNYASINDAN SERT TEPKİ: HAK İHLALİ!

Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu mübarek gecede uygulanan abluka, İslam dünyasında büyük bir infiale yol açtı. Arap Birliği, işgal yönetiminin bu keyfi uygulamasını uluslararası hukukun ve temel insan haklarının ağır bir ihlali olarak nitelendirerek kınadı. Yapılan açıklamada, uluslararası topluma, Filistinlilerin kutsal mekanlara erişiminin sağlanması için acil baskı çağrısında bulunuldu.

Müslümanların en kutsal gecelerinden birinde sergilenen bu zorbalık, işgalin sadece toprakları değil, inanç özgürlüğünü de hedef aldığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.

ÖMER ÇELİK: BU BARBARLIKTIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemesini en güçlü şekilde kınıyoruz. Müslümanların Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır."