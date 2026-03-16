Gündem Kadir gecesinde Mescid-i Aksa'ya askeri kuşatma
Gündem

Kadir gecesinde Mescid-i Aksa’ya askeri kuşatma

Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kadir gecesinde Mescid-i Aksa’ya askeri kuşatma

İslam aleminin bin aydan daha hayırlı olarak müjdelediği mübarek Kadir Gecesi'nde, işgal güçleri Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vurdu. Mukaddes mekanı askeri ablukaya alan işgal yönetimi, Müslümanların ibadet özgürlüğünü bir kez daha ayaklar altına aldı.

Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir Gecesi öncesinde, işgal güçleri Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini adeta bir açık hava hapishanesine çevirdi. Mescid-i Aksa’nın kapatılmasının 16. gününde, yüzlerce asker bölgeye konuşlandırılarak kontrol noktaları oluşturuldu. Filistinli Müslümanların ilk kıblemize girişleri "sözde güvenlik" bahanesiyle tamamen engellendi.

NAMAZLAR SOKAKLARDA, DUALAR KAPILARDA

Kudüs Valiliği'nin açıklamasına göre, mukaddes mekana girmeleri engellenen binlerce Filistinli, yatsı ve teravih namazlarını Bab es-Sahire ve Bab el-Amud (Şam Kapısı) çevrelerinde, sokak ortasında kılmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz yıl 180 bin kişinin huşu içinde ihya ettiği Mescid-i Aksa, bu yıl işgalin gölgesinde hüzünlü bir sessizliğe büründü.

İSLAM DÜNYASINDAN SERT TEPKİ: HAK İHLALİ!

Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu mübarek gecede uygulanan abluka, İslam dünyasında büyük bir infiale yol açtı. Arap Birliği, işgal yönetiminin bu keyfi uygulamasını uluslararası hukukun ve temel insan haklarının ağır bir ihlali olarak nitelendirerek kınadı. Yapılan açıklamada, uluslararası topluma, Filistinlilerin kutsal mekanlara erişiminin sağlanması için acil baskı çağrısında bulunuldu.

Müslümanların en kutsal gecelerinden birinde sergilenen bu zorbalık, işgalin sadece toprakları değil, inanç özgürlüğünü de hedef aldığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.

ÖMER ÇELİK: BU BARBARLIKTIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemesini en güçlü şekilde kınıyoruz. Müslümanların Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engellemek, barbarlıktır."

Ümmet sessiz siyonist pervasız! mescid-i Aksa'da Müslümanlara ibadet yasaği!
Ümmet sessiz siyonist pervasız! mescid-i Aksa'da Müslümanlara ibadet yasaği!

Gündem

Ümmet sessiz siyonist pervasız! mescid-i Aksa'da Müslümanlara ibadet yasaği!

Mescid-i Aksa'yı kapattığına pişman oldu Caddeler doldu taştı
Mescid-i Aksa’yı kapattığına pişman oldu Caddeler doldu taştı

Dünya

Mescid-i Aksa’yı kapattığına pişman oldu Caddeler doldu taştı

Kurtulmuş'tan Siyonist barbarlara tepki: Mescid-i Aksa'ya kilit vurmak açıkça İslam'a saldırıdır
Kurtulmuş’tan Siyonist barbarlara tepki: Mescid-i Aksa'ya kilit vurmak açıkça İslam’a saldırıdır

Gündem

Kurtulmuş’tan Siyonist barbarlara tepki: Mescid-i Aksa'ya kilit vurmak açıkça İslam’a saldırıdır

OSMAN AYDIN

ISLAM DUNYASI BIR OLMADIĞI SÜRECE BUNLAR DAHA ÇOK ŞIMARCAKLARDIR DÜN POSTALLARLA GIRDILER BAKTILARKI SESLER CILIZ CIKIYOR SADECE KINAMA YAPILIYOR BIR EYLEM YOK BUGUNDE CESARET ALARAK KAPIYA KILIDI VURDULAR BUNLAR KINAMADAN ANLAMAZLAR BUNLAR ANCAK GUÇTEN ANLARLAR BAŞKADA ÇIKAR YOL YOK
