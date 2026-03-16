2 milyarlık İslam alemi buna engel olamadı! Mescid-i Aksa'da 1967'den bu yana bir ilk

İsrail, Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya girişleri güvenlik gerekçesiyle 17 gündür engelliyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, İsrail güçleri ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaş nedeniyle alınan güvenlik tedbirlerini gerekçe göstererek Müslümanların camiye ulaşmasını engelliyor.

Filistinli yetkililer, 1967’den bu yana ilk kez Müslümanların Ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa’da kılamadığını belirtti.

Kudüs Valiliği, aşırı sağcı grupların Aksa’ya yönelik söylemlerinde tehlikeli bir artış yaşandığını vurgulayarak mevcut uygulamaların “geçici güvenlik önlemi” olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Açıklamada, söz konusu adımların kutsal mekandaki mevcut dini, tarihi ve hukuki statüyü değiştirmeye yönelik siyasi ve ideolojik bir süreç olduğu öne sürüldü.

Mescid-i Aksa, Müslümanlar için İslam’ın en kutsal üçüncü mekanı olarak kabul edilirken, bölgede İsrail'in öne sürdüğü güvenlik uygulamaları sık sık gerginliğe yol açıyor.