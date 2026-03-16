2 milyarlık İslam alemi buna engel olamadı! Mescid-i Aksa'da 1967'den bu yana bir ilk
2 milyarlık İslam alemi buna engel olamadı! Mescid-i Aksa'da 1967'den bu yana bir ilk

2 milyarlık İslam alemi buna engel olamadı! Mescid-i Aksa'da 1967'den bu yana bir ilk

Siyonist İsrail makamlarının Mescid-i Aksa’ya uyguladığı giriş yasağı 17. gününde de devam ediyor.

İsrail, Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya girişleri güvenlik gerekçesiyle 17 gündür engelliyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, İsrail güçleri ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaş nedeniyle alınan güvenlik tedbirlerini gerekçe göstererek Müslümanların camiye ulaşmasını engelliyor.

Filistinli yetkililer, 1967’den bu yana ilk kez Müslümanların Ramazan ayının son cuma namazını Mescid-i Aksa’da kılamadığını belirtti.

Kudüs Valiliği, aşırı sağcı grupların Aksa’ya yönelik söylemlerinde tehlikeli bir artış yaşandığını vurgulayarak mevcut uygulamaların “geçici güvenlik önlemi” olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Açıklamada, söz konusu adımların kutsal mekandaki mevcut dini, tarihi ve hukuki statüyü değiştirmeye yönelik siyasi ve ideolojik bir süreç olduğu öne sürüldü.

Mescid-i Aksa, Müslümanlar için İslam’ın en kutsal üçüncü mekanı olarak kabul edilirken, bölgede İsrail'in öne sürdüğü güvenlik uygulamaları sık sık gerginliğe yol açıyor.

'Sınırlı ve hedef odaklı olacak' Siyonist İsrail'den Lübnan'a kara harekatı

'Sınırlı ve hedef odaklı olacak' Siyonist İsrail'den Lübnan'a kara harekatı

İran'da casusluk operasyonu: İsrail'e bilgi sızdıran 18 medya çalışanı enselendi

İran’da casusluk operasyonu: İsrail’e bilgi sızdıran 18 medya çalışanı enselendi

İsrail bir aileyi katletti! Filistin'den 'Savaş suçu' vurgusu

İsrail bir aileyi katletti! Filistin’den ‘Savaş suçu’ vurgusu

Tel Aviv Alev Alev: Katil İsrail İran füzeleriyle sarsılıyor!

Tel Aviv Alev Alev: Katil İsrail İran füzeleriyle sarsılıyor!

Ibrahim

Iki milyar koyun 5 Milyon kurda ne yapabilir ki? Zavalli koyunlar, halbuki hepsi bir tükürse, kurtlar bogulur, ama bunlar koyun, tükürmeyi nereden bilecek. Hepsi tek tek kurtlar tarafindan yenilmesini bekleyecekler.

Vay vay

Daha bir hafta önce sayın cumhurbaşkanımız ve başkomutanimiz mescidiaksa kırmızı cizgimizdir dedi..
