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Aktüel Van'da kamyon lastiğinde kaçak sigara ele geçirildi
Aktüel

Van'da kamyon lastiğinde kaçak sigara ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-29 10:02:52 -
Van'da kamyon lastiğinde kaçak sigara ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde kamyonun lastik ve kasasında gizlenmiş 13 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş Mahallesi'nde uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Aramada, kamyonun 4 lastiği ile kapalı kasanın yan duvar ve üst tavanına özel halatlı düzenekle zulalanmış 13 bin 800 paket kaçak sigara bulundu.

Gözaltına alınan sürücü S.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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