Van'da kaçak göçmen taşıyan minibüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Muradiye ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün yaptığı kazada en az 12 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.
Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Yumaklı Mahallesi’nde, Özalp istikametinden geldiği ileri sürülen 65 ER 186 plakalı minibüs, mahalleden geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandıktan sonra yanmaya başladı.
Kurtarma timleri müdahale etti
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine jandarma, 112 Acil Servis, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarmak Ekibi (UMKE) ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı’na bağlı Muradiye İlçe Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
12 kişi can verdi
Jandarma, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye yangına, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Kazada, minibüste bulunanların 6’sı yanarak, toplam 12 kişi hayatını kaybetti.
20 kişi yaralandı
Kazada yaralanan 20 kişi ise Van, Muradiye ve Erciş ilçesinde tedavi altına alınırken, minibüs hurda yığınına döndü.
Kaza ihbarını alan Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Muradiye Kaymakamı Erkan Savar ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Evren Kaptan olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.