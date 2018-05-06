THY - Trabzon
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Van'da kaçak avcılıkla mücadele

Van Muradiye ve Tuşba'da kaçak avlanılan 6 ton 560 kilo inci kefaline el konuldu, 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

06 Mayıs 2018 Pazar 15:31
Van'da kaçak avcılıkla mücadele

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Muradiye'de kaçak avcılara  denetim yaptı.

Alparslan Jandarma Karakol ekiplerinin bölgedeki kaçak avlanmaya yönelik operasyonunda, kaçak avlanıldığı tespit edilen 6 ton 500 kilo inci kefaline el konuldu, Bendimahi Çayı'na kurulan setler de kullanılamaz hale getirildi.

Öte yandan Muradiye Gıda Tarim ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince inci kefali satışı yapan 1 kişiye 7 bin 932 lira idari para cezası uygulandı.

Tuşba Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından da ilçede satışı yapılan 60 kilo balığa el konuldu ve 3 kişiye toplam 3 bin 996 lira idari para cezası kesildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, yaptığı açıklamada, sıkı denetimlerle inci kefalinin kaçak avlanılmasına fırsat verilmediğini ve bu denetimlerin yasak süresince jandarma ekiplerinin desteğiyle süreceğini söyledi.

Görentaş, konuyla ilgili okullarda öğrencilere de bilinçlendirme eğitimlerinin verildiğini anlattı.

Kaynak: AA 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 15:31
  1. Van
  2. Muradiye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sel sularına kapılan çocuk böyle kurtarıldı!
    1. Sel sularına kapılan çocuk böyle..
    2. Erdoğan’dan Menderes, Özal ve Erbakan..
    3. Erdoğan, Avrupalı Türklerle..
    4. Cengiz Ünder'in değeri açıklandı!
    5. Ayrılacağını açıklamıştı! Fernando..
    6. Afganlar Türk yatırımcıları bekliyor!
    7. Kullandığı aracın altında kalıp öldü
    8. Katar`dan Amerika şirketine doğalgaz..
    9. AK Parti milletvekili aday listesi..
    10. Futbol dünyasının kalbi Alex..
    11. İngiltere’de uçak şoku!
    12. Van'da kaçak avcılıkla mücadele
    13. Trabzon’da ringe çıkacak boksörler..
    14. İzmir'de sağanak hayatı felç etti
    15. Afganistan'da 8 kişi kaçırıldı
    16. Şehit itfaiyeciler gözyaşları içinde..
    17. Kılıktan kılığa giren hırsız enselendi
    18. Erdoğan bekleyen kalabalığı görünce..
    19. AK Parti, 24 Haziran milletvekili..
    20. Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere..
    Kuveyt Türk
    Milli Görüşçüler'e şok: 28 Şubatçı Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu!
    Milli Görüşçüler'e şok: 28 Şubatçı Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli maddeleri halka açılıyor
    Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli maddeleri halka açılıyor
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...