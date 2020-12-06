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Aktüel Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Aktüel

Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-06 10:55:31 -
Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu 2 PKK'lı terörist teslim oldu

VAN (AA) - Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda PKK/KCK terör örgütüne 1995 yılında Mardin'den katılım yapan, 1995-2005 yıllarında Irak'ın kuzeyinde faaliyet yürüten bir ve 2014 yılında Ağrı'dan katılım yapan bir olmak üzere iki bölücü terör örgütü mensubunun 5 Aralık günü teslim olmaları sağlanmıştır."

Valilik açıklamasında, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği vurgulandı.

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