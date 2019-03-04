Van'da iş yerinde 1 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Van'ın Tuşba ilçesinde iş yerine düzenlenen operasyonda, 1 ton 38 litre kaçak akaryakıt ve akaryakıt satışında kullanılan malzemeler ele geçirildi. İş yeri sahibi F.Ş. hakkında yasal işlem yapıldı.04 Mart 2019 Pazartesi 11:52
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesi Akköprü Mahallesi Kömürcüler Sitesi içerisinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada, 1 ton 38 litre kaçak akaryakıt, 1 akaryakıt sayacı, 1 akaryakıt tabancası ve 20 metre hortum ele geçirildi. Kaçak akaryakıta el konulurken, iş yeri sahibi F.Ş. ile ilgili işlem yapıldı.
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