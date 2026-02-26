Van'da idamlıklara operasyon

  • İSTANBUL
Gündem

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Van'da 31 kilo 551 gram uyuşturucu ele geçirildi. Vatandaşlar; toplum için büyük tehdit olan zehir tacirlerinin idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Van'ın Başkale ilçesinde 30 kilo 610 gram skunk ve 941 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sallıdere Mahallesi kırsalında çalışma yürüttü.

Operasyonlarda, 30 kilo 610 gram skunk ve 941 gram esrar bulundu.

Konuyla ilgili adli tahkikat sürüyor.

 

Vatandaş idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit.

Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

