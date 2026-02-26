Araştırma sonuçlarını duyanlar şokta! Olay neticeler herkesi şaşırtacak...

Çalışmaya katılanlar üç gruba ayrılıyor. İlk grup ICTI yöntemini uyguluyor, ikinci grup klasik müzik dinliyor, üçüncü grup ise standart tedavi görüyor. Dört hafta sonunda Tetris temelli müdahaleyi uygulayan grupta haftalık istilacı anı sayısı ortalama 14’ten 1’e geriliyor. Bu seviye, diğer gruplarla karşılaştırıldığında yaklaşık 10 kat daha düşük bir orana işaret ediyor. Altı ay sonra ise bu gruptaki katılımcıların yüzde 70’inin tamamen bu tür anılardan kurtulduğu tespit ediliyor.