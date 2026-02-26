Araştırma sonuçlarını duyanlar şokta! Olay neticeler herkesi şaşırtacak...
Oynayamayanımızın yok gibi olduğu Tetrisle ilgili araştırma sonuçları şok etti.
Bilim dünyası travmaları alt etmenin yolunu klasikte buldu. The Lancet Psychiatry'de yayımlanan çalışma, Tetris oynamanın travmatik anıları ? oranında azalttığını kanıtladı. Beynin görsel merkezini meşgul eden bu yöntem, kötü anıların gücünü kırarak aylarca süren bir zihinsel rahatlama sağlıyor.
Yeni bir bilimsel çalışmaya göre, Tetris oynamak travma sonrası ortaya çıkan istenmeyen ve rahatsız edici anıları azaltma potansiyeli taşıyor. Araştırmacılar, bu yöntemin özellikle sağlık çalışanlarında travma sonrası stres bozukluğu belirtilerini önemli ölçüde hafiflettiğini ortaya koyuyor.
Travma sonrası gelişen ve uzun süre geçmesine rağmen kişinin günlük yaşamını olumsuz etkilemeye devam eden anılar, yeni bir araştırmaya göre basit bir video oyunu aracılığıyla azaltılabiliyor. Tetris temelli zihinsel müdahale yöntemi, travmatik anıların sıklığını ve etkisini belirgin biçimde düşürüyor.
Söz konusu araştırma, psikiyatri alanının saygın dergilerinden The Lancet Psychiatry’de yayımlanmış bulunuyor. Araştırmanın odağında ICTI olarak adlandırılan özel bir yöntem yer alıyor. Bu yöntem, beynin görsel ve mekansal alanlarını meşgul ederek travmatik anıların zihinde yeniden canlanmasını zorlaştırmayı hedefliyor. Özellikle COVID-19 döneminde iş ortamında travmatik deneyimler yaşayan sağlık çalışanları üzerinde gerçekleştirilen deneylerde, yöntemin etkisi açık biçimde gözlemleniyor.
Çalışmaya katılanlar üç gruba ayrılıyor. İlk grup ICTI yöntemini uyguluyor, ikinci grup klasik müzik dinliyor, üçüncü grup ise standart tedavi görüyor. Dört hafta sonunda Tetris temelli müdahaleyi uygulayan grupta haftalık istilacı anı sayısı ortalama 14’ten 1’e geriliyor. Bu seviye, diğer gruplarla karşılaştırıldığında yaklaşık 10 kat daha düşük bir orana işaret ediyor. Altı ay sonra ise bu gruptaki katılımcıların yüzde 70’inin tamamen bu tür anılardan kurtulduğu tespit ediliyor.
Çalışmanın başyazarı, Uppsala University’nden psikoloji profesörü Emily Holmes, travmatik anıların günlük yaşam üzerindeki etkisine dikkat çekiyor ve tek bir kısa anının bile kişinin dikkatini ele geçirerek yoğun duygusal baskı oluşturabildiğini belirtiyor. Holmes, bu yöntem sayesinde anıların gücünün zayıflatıldığını ifade ediyor.
Araştırmacılara göre yöntemin ilk aşamasında katılımcılar, travmatik anıyı kısa süreliğine hatırlıyor ancak ayrıntıya girmek zorunda kalmıyor. Ardından “zihinsel döndürme” olarak bilinen bilişsel beceri öğretiliyor ve katılımcılar bu beceriyi kullanarak yaklaşık 20 dakikalık Tetris seanslarına katılıyor. Böylece beynin görsel işlem merkezleri meşgul edilerek travmatik anılarla bilişsel rekabet oluşturuluyor.
Çalışma yalnızca istilacı anıların azalmasıyla sınırlı kalmıyor. Katılımcıların kaygı düzeylerinde, depresyon belirtilerinde ve genel yaşam işlevlerinde dördüncü haftadan itibaren belirgin iyileşmeler kaydediliyor. Araştırmacılar, travmatik anıların kontrol altına alınmasının diğer PTSD belirtilerinin de dolaylı biçimde hafiflemesine katkı sağladığını vurguluyor.
