ICYF Başkanı Ayhan, Gazze Mahkemesi Nihai Kararı’nı Kurtulmuş’a sundu

Kabulde, Gazze Mahkemesi Vicdan Jürisi tarafından hazırlanan Nihai Karar hakkında bilgi veren Ayhan, daha sonra "Gazze Mahkemesi"nin 26 Ekim 2025'te İstanbul'da açıkladığı Nihai Kararını, TBMM Başkanı Kurtulmuş’a takdim etti.

GAZZE MAHKEMESİ VİCDAN JÜRİSİ, İSRAİL’İN SOYKIRIM SUÇLUSU OLDUĞU SONUCUNA VARDI

Gazze Mahkemesi Vicdan Jürisi, 26 Ekim 2025'te İstanbul'da açıkladığı Nihai Karar'da, işgalci devletin ve bu süreçte rol alan iş birlikçilerinin, devam eden soykırım ve buna bağlı ağır uluslararası suçlardan sorumlu olduğu sonucuna vardı.

Kararda özellikle, "Açlığın silah olarak kullanılması, ekokırım (doğanın sistematik biçimde tahribi), konutların ve yaşam alanlarının yok edilmesi (domicide), sağlık altyapısı ve sağlık çalışanlarının hedef alınması, gazeteciler ve eğitim kurumlarına yönelik saldırılar, sivil yaşamın sistematik biçimde ortadan kaldırılması" gibi fiillerin uluslararası hukuka göre ağır suçlar teşkil ettiği vurgulandı.

Mahkeme süreci boyunca toplanan deliller ve tanık ifadeleri, uzman hukukçular tarafından derlenerek Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde devam eden ve ileride açılabilecek hukuki süreçlerde kullanılmak üzere ilgili mercilere iletilecek.

GAZZE MAHKEMESİ SÜRECİ

Gazze Mahkemesi, başkanlığını uluslararası hukuk profesörü eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk'ın yürüttüğü, uluslararası hukukun Gazze bağlamında etkin biçimde uygulanamaması ve cezasızlığın derinleşmesi karşısında, küresel sivil toplum tarafından başlatılmış bağımsız bir halk mahkemesi girişimi olarak Kasım 2024'te Londra'da kuruldu. Gazze Mahkemesinin yürütme ve danışma komitelerinde, profesörler, hukukçular, sivil toplum ve dayanışma hareketlerinden uluslararası alanda tanınmış isimler yer alıyor. Mahkeme süreci kapsamında 26–29 Mayıs 2025'te Saraybosna'da ilk ana duruşmalar düzenlendi. 4 gün süren bu oturumlara yaklaşık 800 kişi katıldı. Bu çerçevede önde gelen 55 hukukçu, akademisyen, uzman ve mağdur tanık, Gazze'de yaşanan ihlallere ilişkin sunumlar yaptı. Saraybosna oturumları, Gazze Mahkemesi'nin etik, hukuki ve metodolojik çerçevesinin oluşturulduğu temel aşama oldu.

GAZZE MAHKEMESİ’NİN NİHAİ OTURUMU İSTANBUL'DA DÜZENLENDİ

23-26 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul'da Gazze Mahkemesinin nihai oturumu düzenlendi. İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan 4 günlük oturumlara yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Bu süreçte 70 uzman ve mağdur tanık, yüz yüze ve çevrim içi oturumlarda dinlendi, tanıklıklar canlı yayınlar ve kayıtlı oturumlarla uluslararası kamuoyuna ulaştırıldı. Gazze Mahkemesi sürecinde ayrıca, Witness Eye platformu tarafından yürütülen belgeleme çalışmaları kapsamında toplanan görsel ve yazılı tanıklıklar ile deliller de mahkeme kayıtlarına dahil edildi. Witness Eye aracılığıyla toplamda 100'den fazla mağdur tanık ve uzman, Gazze'de yaşanan ihlallere ilişkin kapsamlı delil ve tanıklığı bu süreçte sundu.