Mansur'a kötü haber

İçişleri ve Adalet Bakanlıklarındaki nöbet değişimiyle birlikte bakanlıklar arasında soruşturma izinlerine ilişkin süreç hızlanmaya başladı. Konser vurgununa ilişkin soruşturma öncesinde “Hakkımda tek bir soruşturma yok” dediği halde soruşturma üstüne soruşturma izni verilen CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik soruşturma kararının çıkması bekleniyor.

İçişleri ve Adalet Bakanlıklarındaki nöbet değişimiyle birlikte bakanlıklar arasında soruşturma izinlerine ilişkin süreç hızlanmaya başladı. Konser vurgununa ilişkin soruşturma öncesinde “Hakkımda tek bir soruşturma yok” dediği halde soruşturma üstüne soruşturma izni verilen CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik “ihaleye fesat karıştırma” suçundan, 11’nci soruşturma izni başvurusu, şubat ayının ilk haftasında yapılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Mansur Yavaş hakkında “Görevi kötüye kullanmak” suçundan 05/01/2023 tarihinde İçişleri Bakanlığından talep ettiği soruşturma izninin akıbetini 12/09/2025 tarihli yazıyla sorduğu, bakanlıklardaki görev değişimi sonrasında soruşturma sürecinin hızlandırılacağı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “İstasyon Caddesi Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi”nin (2020/656702 İKN) teknik şartnameye uygun yerine getirilmediği, kamunun zarara uğratıldığı gerekçesiyle yapılan şikâyet başvurusuna ilişkin soruşturma talebine olumlu cevap verilmesiyle birlikte harekete geçeceği belirtiliyor. Mansur Yavaş ve ABB yönetimi hakkında, bakanlıkta bekleyen çok sayıda soruşturma izninin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ali Yerlikaya’nın yerine İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi’nin atanmasıyla birlikte hızlanması bekleniyor.

 

“SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, “AK Parti ABB Grubu olarak soruşturma izni istenen konularla ilgili üç yıl önce suç duyurusunda bulunmuştuk. O dönemde ciddi anlamda yolsuzluklar tespit ettik. Bunlarla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan sırasıyla soruşturma izni isteniyor. Bakanlık bir kısmı ile ilgili soruşturma iznini verdi. Bir kısmının da incelemesi devam ediyor. Yeni dönemde soruşturma iznine ilişkin sürecin hızlanacağını tahmin ediyoruz. Biz gerekli suç duyurularını yaptık. Başta Mansur Yavaş olmak üzere ABB bürokratları, üstlenici firmalara ilişkin bu suç duyuruları. Her bir dosyada 15-20 şüpheli var. Ama en başta yapılan iş ve işlemlerin sorumlusu olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş var. Bu milletin beş kuruşuna her kim zarar getirdiyse hesabını verecektir. Sorumluların kanun önünde hesabını vermesi için biz de mücadele edeceğiz. Buna Mansur Yavaş da dahil. Bunu kimse unutmasın. O dosyalarda bürokratlar suçluysa, Mansur Yavaş da talimatı veren kişi olarak daha suçludur. Biz kamu malına kim zarar verdiyse sonuna kadar hesabını vermesi için takipçi olacağız” şeklinde konuştu.

