Ekonomiye güven son 11 ayda arttı ama boşuna değil! İşte hükümetin ekonomideki zaferi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayı verileri, ekonomiye duyulan güvenin son 11 ayın en yüksek seviyesine çıktığını ortaya koydu. Ekonomik güven endeksi ocakta 99,4 seviyesindeyken şubatta yüzde 1,4 artışla 100,7’ye yükseldi. Böylece Mart 2025’ten bu yana en yüksek değer kaydedildi.

Uzmanlara göre bu yükseliş tesadüf değil. Son 11 ayda uygulanan ekonomi politikaları ve atılan adımlar, güven endeksine doğrudan yansıdı.

TÜKETİCİDEN SANAYİYE GENİŞ TABANLI ARTIŞ

Şubat ayında:

Tüketici güven endeksi %2,3 artarak 85,7’ye,

Reel kesim (imalat sanayi) güven endksi %1,1 artarak 104,1’e,

Hizmet sektörü güven endeksi 113,8 ile yatay seyrederken,

Perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,9 artarak 115,9’a yükseldi.

İnşaat sektörü güven endeksi ise %2,1 düşüşle 83,9 oldu.

Özellikle üretim ve perakende tarafındaki artış, iç talep ve piyasa beklentilerindeki toparlanmaya işaret etti.

SON 11 AYDA EKONOMİDE HANGİ ADIMLAR ATILDI?

Ekonomik güvenin yeniden 100 eşiğinin üzerine çıkmasında, hükümetin uyguladığı politikaların etkili olduğu belirtiliyor. İşte öne çıkan başlıklar:

1️⃣ Enflasyonla mücadelede sıkı para politikası

Fiyat istikrarını önceleyen politikalar kapsamında parasal sıkılaşma adımları sürdürülürken, enflasyonda düşüş trendinin güçlendirilmesi hedeflendi. Piyasalarda öngörülebilirliğin artması güveni destekledi.

2️⃣ Tasarruf ve disiplin vurgusu

Kamuda tasarruf tedbirleri devreye alınırken, bütçe disiplinine yönelik güçlü mesajlar verildi. Harcama kontrolü ve mali dengede iyileşme beklentisi yatırımcı güvenini artırdı.

3️⃣ Yatırım ve üretim destekleri

Sanayi ve ihracata yönelik teşvik mekanizmaları genişletildi. KOBİ’lere finansman kolaylıkları sağlanırken, üretim kapasitesini artırmaya dönük programlar uygulamaya alındı.

4️⃣ İhracat ve cari denge hamleleri

İhracatçıya kur destekleri ve finansman imkanları sunulurken, cari açığın azaltılmasına yönelik yapısal adımlar atıldı. Dış ticaret dengesindeki toparlanma beklentisi reel kesim güvenine yansıdı.

5️⃣ Deprem bölgesine ekonomik yeniden yapılanma

Afet bölgesinde konut ve altyapı yatırımları hızlandırılırken, inşaat ve bağlantılı sektörlerde ekonomik hareketlilik sağlandı. Bölgesel toparlanma ekonomiye ivme kazandırdı.

100 SEVİYESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Ekonomik güven endeksinde 100’ün üzerindeki değerler genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’ün altındaki değerler ise kötümserliği gösteriyor. Endeksin yeniden 100’ün üzerine çıkması, beklentilerde pozitif algının güçlendiğine işaret ediyor.

Ekonomistler, önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüşün belirginleşmesi ve finansal istikrarın pekişmesi halinde güven endeksindeki artışın kalıcı hale gelebileceğini belirtiyor.

Son veriler, son 11 ayda atılan ekonomi adımlarının piyasaya yansıdığını gösterirken, gözler şimdi büyüme, enflasyon ve istihdam tarafındaki yeni açıklanacak verilere çevrildi.