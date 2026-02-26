  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi Ekonomiye güven son 11 ayda arttı ama boşuna değil! İşte hükümetin ekonomideki zaferi!
Ekonomi

Ekonomiye güven son 11 ayda arttı ama boşuna değil! İşte hükümetin ekonomideki zaferi!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Ekonomiye güven son 11 ayda arttı ama boşuna değil! İşte hükümetin ekonomideki zaferi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayı verileri, ekonomiye duyulan güvenin son 11 ayın en yüksek seviyesine çıktığını ortaya koydu. Ekonomik güven endeksi ocakta 99,4 seviyesindeyken şubatta yüzde 1,4 artışla 100,7’ye yükseldi. Böylece Mart 2025’ten bu yana en yüksek değer kaydedildi.

Uzmanlara göre bu yükseliş tesadüf değil. Son 11 ayda uygulanan ekonomi politikaları ve atılan adımlar, güven endeksine doğrudan yansıdı.

Uzmanlara göre bu yükseliş tesadüf değil. Son 11 ayda uygulanan ekonomi politikaları ve atılan adımlar, güven endeksine doğrudan yansıdı.

 

TÜKETİCİDEN SANAYİYE GENİŞ TABANLI ARTIŞ

Şubat ayında:

Tüketici güven endeksi %2,3 artarak 85,7’ye,

Reel kesim (imalat sanayi) güven endksi %1,1 artarak 104,1’e,

Hizmet sektörü güven endeksi 113,8 ile yatay seyrederken,

Perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,9 artarak 115,9’a yükseldi.

İnşaat sektörü güven endeksi ise %2,1 düşüşle 83,9 oldu.

Özellikle üretim ve perakende tarafındaki artış, iç talep ve piyasa beklentilerindeki toparlanmaya işaret etti.

 

SON 11 AYDA EKONOMİDE HANGİ ADIMLAR ATILDI?

Ekonomik güvenin yeniden 100 eşiğinin üzerine çıkmasında, hükümetin uyguladığı politikaların etkili olduğu belirtiliyor. İşte öne çıkan başlıklar:

1️⃣ Enflasyonla mücadelede sıkı para politikası

Fiyat istikrarını önceleyen politikalar kapsamında parasal sıkılaşma adımları sürdürülürken, enflasyonda düşüş trendinin güçlendirilmesi hedeflendi. Piyasalarda öngörülebilirliğin artması güveni destekledi.

 

2️⃣ Tasarruf ve disiplin vurgusu

Kamuda tasarruf tedbirleri devreye alınırken, bütçe disiplinine yönelik güçlü mesajlar verildi. Harcama kontrolü ve mali dengede iyileşme beklentisi yatırımcı güvenini artırdı.

 

3️⃣ Yatırım ve üretim destekleri

Sanayi ve ihracata yönelik teşvik mekanizmaları genişletildi. KOBİ’lere finansman kolaylıkları sağlanırken, üretim kapasitesini artırmaya dönük programlar uygulamaya alındı.

 

4️⃣ İhracat ve cari denge hamleleri

İhracatçıya kur destekleri ve finansman imkanları sunulurken, cari açığın azaltılmasına yönelik yapısal adımlar atıldı. Dış ticaret dengesindeki toparlanma beklentisi reel kesim güvenine yansıdı.

 

5️⃣ Deprem bölgesine ekonomik yeniden yapılanma

Afet bölgesinde konut ve altyapı yatırımları hızlandırılırken, inşaat ve bağlantılı sektörlerde ekonomik hareketlilik sağlandı. Bölgesel toparlanma ekonomiye ivme kazandırdı.

 

100 SEVİYESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Ekonomik güven endeksinde 100’ün üzerindeki değerler genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’ün altındaki değerler ise kötümserliği gösteriyor. Endeksin yeniden 100’ün üzerine çıkması, beklentilerde pozitif algının güçlendiğine işaret ediyor.

Ekonomistler, önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüşün belirginleşmesi ve finansal istikrarın pekişmesi halinde güven endeksindeki artışın kalıcı hale gelebileceğini belirtiyor.

Son veriler, son 11 ayda atılan ekonomi adımlarının piyasaya yansıdığını gösterirken, gözler şimdi büyüme, enflasyon ve istihdam tarafındaki yeni açıklanacak verilere çevrildi.

1
Yorumlar

Gerçek Söz

Türkiye'de üretilen otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, traktör, kepçe, kamyonet, TV, telefon, tablet, bilgisayar, beyaz eşya alanlara KDV iadesi yapılırsa yerli tüketim üretim artar işsizlik azalır cari açık düşer sigortalı sayısı artar.

Hükümet ev dükkan kiralarında BAŞARISIZ

Neden ekonomi kuralı olan bina bedeli meskende 240 aya bölünür kira cıkar dükkanda ise 200 aya bölünür kira ortaya cıkar bir gayrimenkul en az 20 yılda degerini bulur. MADEMBAŞARILI NİYE KİRALARI RAYİÇ BEDEL NE İSE BELEDİYEDE PİYASADA KİRAYA VERİRKEN EMLAKCIYA RAYİÇ BEDELİ 240 AYA BÖL kirayı öyle ilan vereceksin cok mu zor milleti kirada eziyor hazinede maaş. Artışıile Zarar ediyot. Kimbu hükümeye sızmış. Masonlarki inşaat habire yükseltiyor neden kira için. Bunuhükümet neden cözmüyor içinde vijdansız halkı ezilmiş umursamayan masonlar önününe set oluyor. Bu masonlar hem kazanıyor HEM HALKI EZİYOR, HÜKÜMETİ GİZLİ SİNSİ kötülüyor. Bukadar basit kira olayı 700 binlik ev nasıl olurda 25 kira olur. KİRA FORMULU DÜNYADA BU MESKEN BÖLERSİN 240 AYA CIKAN AYLIK KİRADIR. UYAN HÜKÜMET ADALET HAKİM SAVCI ARTIK KİRADA BÜNA BEDELİ NE İSE BELEDŞYEDE ona göre ikana girip otomatik kira cıkar BU MASONLAR HÜKÜMETİN İÇİNDE KEDİ FARE GİBİ MİLLETLEDE HÜKÜMETLEDE OYNUYOR. hükümetin yıurt içi ekibi hala iş adamı. Burokratbmasonları temizleyip enflasyonu bitiremedi yazıklar olsun. Ekonominin tersinin tek işlediği kiramı yuh bu ekonomiyi bilitim deyip kira förmulunu aylardır söylemeyen yetkili etkililer mahşetde herkes hakkını alacak gelmiş gecmiş yetkililerden kavga edenler ölenler öldürenler den sorumlusunuz neden böyle idide karar alıp tedbir alıp fahil kiraların artmasına sessiz kaldınız RAMAZAN AYI BU FORMULU BİLİP SUSAN MASONLAR DAHİL YETKİLİLER ARTIK RAYİÇ BEDEL 240 BÖLÜP KİRA yı netleştirmezseniz mahşerde yeriniz belli.
