  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MR sayısı 15 milyona, tomografi sayısı ise 17 milyona ulaştı Almanya değil dünya bizi kıskanıyor Trump'ın kanlı "İran" tezgahı ifşa oldu! Kirli plan devreye girdi: Önce İsrail vuracak, sonra ABD çökecek! Karabağ’ın kanayan yarası: Hocalı katliamı 34 yıldır unutulmadı Filistinli kadınlar ramazanı Siyonizmin zindanlarında geçiriyor! PKK elebaşı için beklenen mesaj saati belli oldu! İmralı’dan "İkinci Aşama" talimatı geliyor CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı! Vance'tan İran'a nükleer ayarı! "Diplomasi istiyoruz ama masada her seçenek var!" Cenevre'de barış trafiği hızlandı! Zelenskiy ve Trump arasında kritik gece mesaisi: Mart ayında üçlü zirve kapıda! Kim Jong-un ABD’ye şart koydu! Düşmanca politikalardan vazgeç, Kuzey Kore’yi nükleer güç olarak tanı CIA İran'da 'vatan haini' arayışında!
Gündem Özgür Özel’e kendi yazarından şok salvolar: "Sözünü neden tutmadın?"
Gündem

Özgür Özel’e kendi yazarından şok salvolar: "Sözünü neden tutmadın?"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Özgür Özel’e kendi yazarından şok salvolar: "Sözünü neden tutmadın?"

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, CHP içinden gelecek linç girişimlerini göze alarak Özgür Özel’i sert bir dille eleştirdi. Akın Gürlek'in mal varlığını açıklayacağını ilan edip sonra sus pus olan Özel’e, Çölaşan'dan "vicdan" göndermesi geldi.

Yıllardır muhalif kimliğiyle bilinen Emin Çölaşan bile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tutarsızlığına isyan etti. CHP tabanından linç yeme pahasına TBMM kürsüsünden Adalet Bakanı Akın Gürlek'e "Mal varlığını açıkla, yoksa ben açıklarım" diyerek süre tanıyan Özel’in, sürenin dolmasına rağmen tek kelime etmemesi kirli pazarlık iddialarını gündeme getirdi.

"Kendi sözünün altında kaldı"

Bugün Sözcü gazetesinde yer alan yazısında Çölaşan, Özgür Özel’in düştüğü aciz durumu şu sözlerle özetledi:

"Özgür Bey bu lafları rastgele söylemiş olamazdı. Elinde mutlaka bilgi ve belge vardır diye bekledik. Ancak aradan bir hafta geçti, grup toplantısında bu konuya hiç değinmedi. Acaba araya başka 'özel' görüşmeler mi girdi? Yoksa elindeki belgelerin fos olduğunu mu anladı?"

 

Kendi mahallesinden gelecek tepkilerden korkmadığını belirten Çölaşan, "Milyonlarca insanın önünde verdiği sözü tutmaması kabul edilemez" diyerek Özel’in siyasi güvenilirliğini yerle bir etti.

 

Çölaşan'ın yazısından bir bölüm:

İzmir Körfezi'ndeki koku sorununa dert yananlar için şifa niyetine bir video! Sözcü Gazetesi'ni rezil rüsva ettiler
İzmir Körfezi'ndeki koku sorununa dert yananlar için şifa niyetine bir video! Sözcü Gazetesi'ni rezil rüsva ettiler

Sosyal Medya

İzmir Körfezi'ndeki koku sorununa dert yananlar için şifa niyetine bir video! Sözcü Gazetesi'ni rezil rüsva ettiler

CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı!
CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı!

Gündem

CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı!

Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı!
Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı!

Gündem

Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Turan

Antalya baklava "kompilesi" içinde 36 saatlik kayıt vardı, açıklayacaktı. Sonra baktı ki kayıt baklava kutusundan nasıl para kulesi yapılır tarifi çıkınca -sustu, kızardı, mahcup oldu, pişman oldu, özür diledi - sanacaksiniz ama hiçbiri olmadı!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23