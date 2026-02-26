Özgür Özel’e kendi yazarından şok salvolar: "Sözünü neden tutmadın?"

Yıllardır muhalif kimliğiyle bilinen Emin Çölaşan bile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tutarsızlığına isyan etti. CHP tabanından linç yeme pahasına TBMM kürsüsünden Adalet Bakanı Akın Gürlek'e "Mal varlığını açıkla, yoksa ben açıklarım" diyerek süre tanıyan Özel’in, sürenin dolmasına rağmen tek kelime etmemesi kirli pazarlık iddialarını gündeme getirdi.

"Kendi sözünün altında kaldı"

Bugün Sözcü gazetesinde yer alan yazısında Çölaşan, Özgür Özel’in düştüğü aciz durumu şu sözlerle özetledi:

"Özgür Bey bu lafları rastgele söylemiş olamazdı. Elinde mutlaka bilgi ve belge vardır diye bekledik. Ancak aradan bir hafta geçti, grup toplantısında bu konuya hiç değinmedi. Acaba araya başka 'özel' görüşmeler mi girdi? Yoksa elindeki belgelerin fos olduğunu mu anladı?"

Kendi mahallesinden gelecek tepkilerden korkmadığını belirten Çölaşan, "Milyonlarca insanın önünde verdiği sözü tutmaması kabul edilemez" diyerek Özel’in siyasi güvenilirliğini yerle bir etti.

Çölaşan'ın yazısından bir bölüm: