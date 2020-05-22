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Van'da evin gizli bölmesinde 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:00:13 -
Van'da evin gizli bölmesinde 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde evin gizli bölmesinde 7 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıbekir Mahallesi Mehmet Bey Sokak'ta S.A'ya ait evde arama yaptı.

Aramada, evin banyosundaki çamaşır makinesinin altına hazırlanmış gizli bölmede 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi S.A. hakkında "5607 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

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