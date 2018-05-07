THY - Kastamonu
Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Van'da ele geçirildi! Tam 7 ton...

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan 7 ton inci kefaline el konuldu, bir kişi hakkında işlem yapıldı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:40
Van'da ele geçirildi! Tam 7 ton...

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan tek canlı türü olan ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunabilmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçede yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan kamyonette kaçak avlanmış 7 ton inci kefali ele geçirildi.

Jandarma ekipleri kamyonetin sürücüsüne 7 bin 932 lira idari para cezası uyguladı, kamyonet için de 2 bin 328 lira ceza keserek aracı 15 gün trafikten men etti.

Kaçak avlanılan balıklar da İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:40
  1. Van
  2. kefal
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye'de savaş helikopteri düştü!
    1. Suriye'de savaş helikopteri düştü!
    2. Terör sevici Fatih Portakal yine şov..
    3. Muhteşem ikili: Sarımsak ve bal..
    4. Çocuklarda ağrıyı ilaçsız da tedavi..
    5. Buzdolabında yeşilliklerin tazeliği..
    6. Salata yapımı için için öneriler
    7. KKTC: Karşılıklı suçlama oyununa..
    8. Polis aracı maketinden kaçtılar,..
    9. Meral Akşener, Muharrem İnce ile..
    10. Erol Bulut: İki puanımızı çaldılar
    11. Ribery bir yıl daha Bayern Münih'te
    12. Warriors ve Rockets konferans finaline..
    13. Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi..
    14. Putin'in başbakan adayı yine Medvedev..
    15. Mehteran takımının taşındığı minibüs..
    16. Doğan Medya'nın Demirören'e satışına..
    17. İstanbul'da vapur seferleri normale..
    18. Kayseri'de borç-alacak kavgası: 1 ölü
    19. Cumhur ittifakı tabelaya yansıdı
    20. Türkiye Kupası'nda final maçının..
    Kuveyt Türk
    Erdoğan düşmanı Fransız Profesör: Erdoğan 10 kat artırdı!
    Erdoğan düşmanı Fransız Profesör: Erdoğan 10 kat artırdı!
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Karamollaoğlu'na destek mi veriyor? Şevki Yılmaz'dan flaş cevap!
    Karamollaoğlu'na destek mi veriyor? Şevki Yılmaz'dan flaş cevap!
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Son seçim anketi açıklandı
    Son seçim anketi açıklandı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...