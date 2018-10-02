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Van'da ele geçirildi! Tam 141 kilo eroin

Gevaş ilçesinde bir tırda 141 kilo 730 gram eroin  ele geçirildi.

02 Ekim 2018 Salı 08:39
Van'da ele geçirildi! Tam 141 kilo eroin

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla  Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından  uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Van-Gevaş karayolunda şüphe üzerine B.T. yönetimindeki 33 CCJ  68 plakalı tırı durdurarak arama yaptı.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramalarda, aracın tabanına  gizlenmiş 255 paket halinde 141 kilo 730 gram eroin bulundu.

Sürücü B.T. "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak" ve "uyuşturucu  nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 08:39
  1. Van
  2. Narkotik

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