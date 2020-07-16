  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Van'da düşen keşif uçağında şehit olan komiser yardımcısının ailesine acı haber verildi

Yeniakit Publisher
2020-07-16 11:51:20 -
Van'da düşen keşif uçağında şehit olan komiser yardımcısının ailesine acı haber verildi

BURSA (AA) - Van'da, keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan'ın (29), Bursa'da yaşayan yakınlarına şehadet haberi ulaştı.

Şehidin annesinin de yaşadığı Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'ndeki amcası Mustafa Aydoğan'ın evine gelen yetkililer, acı haberi verdi.

Aydoğan ailesinin Türk bayrağı asılan evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Tokat'ın Turhal ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit komiser yardımcısının babası Ahmet Aydoğan'ın vefat ettiği belirtildi.

Anne Mediha Aydoğan'ın ise yaklaşık bir aydır, şehidin görevli olduğu Erzurum'da bulunduğu ifade edildi.

Bu arada, 2 kardeşi bulunan şehit İrfan Aydoğan'ın bekar olduğu ve cenazesinin Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı