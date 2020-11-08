Van'da depremin yıktığı kırsal mahalleler devletin desteğiyle yeniden kuruldu

9 Kasım 2011'de 2'si otel olmak üzere 25 binanın yıkıldığı Van depreminde aralarında gazeteciler Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir ile Japonya'dan gönüllü Atsushi Miyazaki'nin de bulunduğu 40 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi enkaz altından kurtarıldı. .

Kırsal mahallelerdeki kerpiç binaların tamamen yıkıldığı kentte vatandaşlar, devlet desteğiyle yeniden inşa edilen evlerde sancılı günlerini unutmaya çalışıyor.

Depremden en çok etkilenen Tosba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi, inşa edilen yeni binalar ile güvenli ve modern yapılara kavuştu.

Sarsıntının büyük hasar verdiği Alaköy'de 100 ev ve 2 okul yapılarak "evini inşa edenlere yardım etme" modeliyle çocuklar için parklar yapıldı.

Genelde kerpiç evlerin bulunduğu köylerde depremler nedeniyle binlerce ev yıkılmış veya ağır hasar görmüş.

Van depreminin ardından "evini yapanlara yardım" kapsamında 13 bin hak sahibine konut yapıldı. Onlarca okul ve cami inşa edildi.

"Allah devletimizi var etsin"

Mahalle muhtarı Zeki Akyürek, yaptığı açıklamada, depremin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen depremin acısını unutamadıklarını söyledi.

Depremden sonra devletin tüm imkanlarının kendileri için seferber edildiğini hatırlatan Akyürek, "Evlerimizin tamamı briket ve kerpiç evlerdi. Hepsi eski yapılardı ve depremde yıkıldı. Dönemde hayatımızı kaybettik. bundan sonra devletimiz maddi ve manevi konularda bizlere tüm gücüyle destek verdi. dedi.

Sağlanan destekle mahallelerinin yeniden inşa edildiğini anlatan Akyürek, şunları söyledi:

"Yeni kentleşme oldu. Daha iyi binalar yapıldı. Modern bir mahalle kuruldu. Devlet bize büyük katkı sağladı. Okullar ve iş merkezleri yeniden yapıldı. Allah devletimizi yaratsın. İzmir'de deprem oldu. Biz İzmir halkıyız. Sorunu anlayabiliyoruz. Devletimiz de orada her türlü hizmeti çok güçlü bir şekilde veriyor. Dünyada böyle bir ülke yok. Allah devletimizden razı olsun. "

Devletin kendileri için güvenli evler yaptığını belirten mahalle sakini Şerafettin Cancan, "Devletimiz evlerimizi yaptı, bize yardım etti. Bize her konuda yardımcı oldu. Ağrımız, sanki yeni olmuş gibi hala , İzmir depreminde biz de aynı acıyı yaşıyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyorum. "diye konuştu.