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Van'da bir evde 244 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde 244 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, göçmen idaresine teslim edildi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 18:33
Van'da bir evde 244 düzensiz göçmen yakalandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıbekir Mahallesi Mahsun 2. Sokak'ta bir eve operasyon düzenledi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 244 yabancı uyruklu yakalandı.

Olayla ilgili Ü.G. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 18:33
  1. Van
  2. Van İl Emniyet Müdürlüğü
  3. düzensiz göçmenler
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  6. 244 göçmen yakalandı

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