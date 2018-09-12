Van'da bir evde 244 düzensiz göçmen yakalandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıbekir Mahallesi Mahsun 2. Sokak'ta bir eve operasyon düzenledi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 244 yabancı uyruklu yakalandı.

Olayla ilgili Ü.G. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.