Van'da bir evde 244 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde 244 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, göçmen idaresine teslim edildi.12 Eylül 2018 Çarşamba 18:33
Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıbekir Mahallesi Mahsun 2. Sokak'ta bir eve operasyon düzenledi.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 244 yabancı uyruklu yakalandı.
Olayla ilgili Ü.G. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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