Van'da başarılı öğrenciler kayak yapmanın sevincini yaşadı

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde derslerinde başarılı olan yetim ve öksüz öğrenciler, kayak yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Muradiye Milli Eğitim Müdürlüğü, Çaldıran Belediyesi'nin desteğiyle, derslerinde başarı gösteren 35 yetim ve öksüz öğrenci için Çaldıran ilçesindeki Termal Kayak Merkezi'nde etkinlik düzenledi.

Antrenörler gözetiminde kayak takımları ve kızaklarla kaymanın tadını çıkaran öğrenciler, öğretmenleriyle eğlenceli bir gün geçirdi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri kayak merkezinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Her zaman en büyük önceliği eğitime verdiklerini, ellerinden gelen desteği sunduklarını ifade eden Ensari, "Kayak merkezimiz bütün öğrencilerimize açıktır. Öğrencilerimize ve kayak yapmak isteyenlere gerekli eğitimler veriliyor. Tüm öğrencilerimizi, vatandaşları ve kayakseverleri merkezimize bekliyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ise yetim ve öksüz öğrencileri mutlu etmek ve onların yüreğine dokunmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Çaldıran Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür eden Zorlu, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın mutluluklarına şahitlik ettik. Öğretmenlerimizle, çocuklarımızın kayak öğrenmelerine yardımcı olduk. Bu anlamda kendimizi mutlu hissettik. Ülkemizin evlatları bu ülkenin yarınları çocuklarımızın değerlerimizle bütünleşmesi adına bu tür etkinliklerin önemli ve değerli olduğuna inanıyoruz."

Öğrenciler de unutamayacakları bir gün geçirdiklerini belirterek Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ve öğretmenlerine teşekkür etti.