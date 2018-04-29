Van'da askeri araç devrildi! Yaralı askerlerimiz var

Edinilen bilgilere göre kaza, Çaldıran-Doğubayazıt karayolu üzerindeki Demircik Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Bilinmeyen bir sebepten dolayı askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, Çaldıran Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Van’a sevk edildi.

Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.