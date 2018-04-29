Van'da askeri araç devrildi! Yaralı askerlerimiz var
Van'ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 askerimizin yaralandığı bildirildi.29 Nisan 2018 Pazar 15:39
Edinilen bilgilere göre kaza, Çaldıran-Doğubayazıt karayolu üzerindeki Demircik Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Bilinmeyen bir sebepten dolayı askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, Çaldıran Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Van’a sevk edildi.
Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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