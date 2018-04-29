Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Van'da askeri araç devrildi! Yaralı askerlerimiz var

Van'ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 askerimizin yaralandığı bildirildi.

29 Nisan 2018 Pazar 15:39
Van'da askeri araç devrildi! Yaralı askerlerimiz var

Edinilen bilgilere göre kaza, Çaldıran-Doğubayazıt karayolu üzerindeki Demircik Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Bilinmeyen bir sebepten dolayı askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, Çaldıran Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Van’a sevk edildi.

Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 15:39
  1. Van
  2. askeri araç devrildi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli ot kansere çare olacak
    1. Yerli ot kansere çare olacak
    2. MİT'in operasyonundan rahatsız olan..
    3. Derbiyi kazanan Beşiktaş şampiyon oldu
    4. Avrupa toplumu çöküşte! Yıllık..
    5. Sözcü yazarından İYİ Parti güzellemesi
    6. Gaziantep'te birlik çağrısı
    7. 10 şehirde aranıyordu, Edirne'de yol..
    8. MHP'li isim yatağında ölü bulundu
    9. Tesla'da şok istifa!
    10. Mersin'in Gülnar ilçesinde su kuyusuna..
    11. Veysel Eroğlu: Kanal Edirne'nin yüzde..
    12. Mustafa Destici: Hangi şekilde olursa..
    13. Malatya'da kazanan yok!
    14. Alman ordusu dökülüyor... Ek bütçe..
    15. Meral Hava Yolları yüksekten uçuyor
    16. İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu:..
    17. Flaş iddia: Esed terör örgütü YPG'nin..
    18. İmzaların ne zaman atılacağı belli oldu!
    19. Çorum'da traktörün altında kalan..
    20. Suudlara ve BAE'ye silah ihracatı..
    Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
    Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
    AK Parti'de sürpriz aday!
    AK Parti'de sürpriz aday!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Gül konuştu, AK Parti'nin içindeki AKP'liler kaybetti'
    'Gül konuştu, AK Parti'nin içindeki AKP'liler kaybetti'
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm