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Aktüel Van'da 732 kilogram esrar ele geçirildi
Aktüel

Van'da 732 kilogram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:18:09 -
Van'da 732 kilogram esrar ele geçirildi

VAN (AA) - Van'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 732 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretiyle mücadelenin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Gürpınar ilçesi Çepkenli Mahallesi'nde bir şüphelinin ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunun tespit edilmesi üzerine 27 Ekim'de zanlının ikametinde adli arama gerçekleştirilmiştir. İcra edilen arama neticesinde 650 kilogram toz esrar, 82 kilogram kubar esrar, 3 av tüfeği, silah üstü dürbün ve bir miktar av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir."

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine vatandaşların desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız süreceği kaydedildi.



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