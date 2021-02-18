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Yerel Van'da 70 kilo 260 gram eroin ele geçirildi
Yerel

Van'da 70 kilo 260 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde bir kamyonda 70 kilo 260 gram eroin bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 09:54:00 -
Van'da 70 kilo 260 gram eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, park halindeki bir kamyonda arama yaptı.

Narkotik köpeği "Boby"nin de kullanıldığı aramada, kamyonun kasasının kenarlarına gizlenmiş, 132 pakette 70 kilo 260 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili şüpheli A.E'nin yakalaması için çalışmalar sürüyor.

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