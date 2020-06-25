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Aktüel

Van'da 5,4 büyüklüğündeki deprem

Yeniakit Publisher
2020-06-25 15:20:34 -
Van'da 5,4 büyüklüğündeki deprem

VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'ndeki bazı evlerde de hasara neden oldu.

Van'da 13.03'te yaşanan depremin hissedildiği bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Şiddetli sarsıntının hissedildiği Gürpınar ilçesine 84 kilometre uzaklıktaki Elaçmaz Mahallesi'nde de birçok ev ve ahırda hasar meydana geldi.

Bir kişinin hafif yaralandığı mahalleye giden Jandarma, AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Özalp İlçe Grup amirliği de hasar gören yerlerde enkaz kaldırma çalışmalarına destek verdi.

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