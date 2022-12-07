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Yerel Van'da 52 kilo 782 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Yerel

Van'da 52 kilo 782 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında 52 kilo 782 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 14:21:00 -
Van'da 52 kilo 782 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Gürpınar ilçesi kırsalında yapılan arama faaliyeti sırasında çuvala gizlenmiş 52 kilo 782 gram sentetik uyuşturucu (metamfetamin) bulundu.

Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

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