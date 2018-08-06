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Van'da 437 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Van'ın Özalp ilçesinde bir araçta 437 kilo 942 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:22
Van'da 437 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Van'ın Özalp ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada 437 kilo 942 gram eroin bulundu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerine karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Van Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Özalp İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Özalp ilçe çıkışında oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette arama yapıldı.

Aramada 19 bidonda 404 kilo 345 gram likit eroin ile 33 pakette 33 kilo 597 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

 

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:22
  1. Van
  2. Özalp
  3. Emniyet Müdürlüğü
  4. İçişleri Bakanlığı
  5. Narkotik

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