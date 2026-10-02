Van'da 310 santimetrelik, Tevrat olduğu değerlendirilen eser ele geçirildi
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Van'ın İpekyolu ilçesinde jandarma operasyonunda Tevrat olduğu değerlendirilen 310 santimetrelik eser ele geçirildi; şüpheli M.D. yakalandı, adli işlem başladı
Van'ın İpekyolu ilçesinde jandarmanın tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonunda, Tevrat olduğu değerlendirilen altın yaldız işlemeli tarihi eser ele geçirildi. Van Valiliği, elindeki tarihi eseri pazarlamaya çalıştığı tespit edilen M.D. (E/53) isimli şüphelinin yakalandığını ve adli işlemlere başlandığını açıkladı.
Deri üzerine işlenmiş eser 310 santimetre uzunluğunda ve üzerinde şamdan, Davut Yıldızı sembolleriyle İbranice yazılar bulunuyor.
Operasyon "Takipli KOM Faaliyeti" kapsamında yapıldı
Valilik açıklamasında, çalışmanın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığı konusunda başlatılan "Takipli KOM Faaliyeti" kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Şüpheliye yönelik operasyon 2 Ekim'de İpekyolu ilçesinde yapıldı.
Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.