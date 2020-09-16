  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Van'da 310 kilo 880 gram likit eroin ele geçirildi
Aktüel

Van'da 310 kilo 880 gram likit eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-16 10:22:18 -
Van'da 310 kilo 880 gram likit eroin ele geçirildi

VAN (AA) - Van'da, bir çekicinin yakıt deposunda 310 kilo 880 gram likit eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri çekiciyi durdurdu.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, çekicinin yakıt deposunun iç kısmında oluşturulan gizli bölmede 310 kilo 880 gram likit eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü A.Ç, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

Dünya devinden flaş açıklama! Altını olanlar dikkat

Yatırım bankası dünya devi JP Morgan altın için kritik açıklamalarda bulundu. Şu anda 1.966 dolar olan altın onsunun bin 779 dolar/ons olmas..
Turgay Güler'den bomba Abdullah Gül ve Canan Kaftancıoğlu iddiası
Siyaset

Turgay Güler'den bomba Abdullah Gül ve Canan Kaftancıoğlu iddiası

Bugünkü yazısında CHP içerisinde yaşanan ‘Atatürk’ krizine değinen gazeteci Turgay Güler, Canan Kaftancıoğlu ve Abdullah Gül’ü kastederek CH..
Yunan vekilden çarpıcı itiraf: Lahey'e gidersek Meis adasını kaybedeceğiz
Gündem

Yunan vekilden çarpıcı itiraf: Lahey'e gidersek Meis adasını kaybedeceğiz

Yunan Milletvekili Dimitris Kammenos katıldığı bir televizyon programında çarpıcı bir itirafta bulundu. Kammenos "Eğer Türklerle Lahey'e gid..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı