  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Van'da 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-10 09:48:21 -
Van'da 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

VAN (AA) - Van'da bir kargo şubesinde yapılan aramada 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesindeki bir kargo şubesinde arama yaptı.

Narkotik köpeği "Zeus"un da kullanıldığı aramada, bir valizin taban kısmıyla astarı arasına gizlenmiş 12 paket halinde 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.İ. ile B.B.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı