  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Van'da 23 kilo 105 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Van'da 23 kilo 105 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 09:33:31 -
Van'da 23 kilo 105 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde 23 kilo 105 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlerle mücadele sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada, 23 paket halinde 23 kilo 105 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, "Uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MİT tırları davasının gerekçeli kararı açıklandı
Gündem

MİT tırları davasının gerekçeli kararı açıklandı

MİT tırlarının durdurulması davasında gerekçeli kararda, "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PD..
Heyecanlandıran Akıncı TİHA paylaşımı
Teknoloji

Heyecanlandıran Akıncı TİHA paylaşımı

Türkiye'nin ilk Milli SİHA'larını yapan BAYKAR'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Paylaşımda Akıncı TİHA'nın yeni motoru ortaya çıktı...
Arakanlı Müslümanları ıssız adaya bıraktılar
Dünya

Arakanlı Müslümanları ıssız adaya bıraktılar

Bangladeş, bin 800 Arakanlı Müslüman mülteciyi Bhasan Char Adası'na gönderdi. Alınan karar BM ve birçok ülke tarafından tepkiyle karşılandı...
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay