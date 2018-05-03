Van’da 22 hırsızlık olayına karışan 7 zanlı operasyonla yakalandı

22 hırsızlık olayına karışan 7 zanlı operasyonla yakalandı



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde farklı tarihlerde meydana gelen 10 hayvan, 11 oto ve 1 açıktan hırsızlık olayı olmak üzere toplam 22 hırsızlık olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldığı belirtildi.

Çalışmalar kapmasında olayların faili olan E.B., F.K., M.Ö., B.İ., F.K., F.B. ve A.Y. isimli şüpheli şahıslar, 27 Nisan 2018 günü yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 4 adet kurusıkı tabanca, kurusıkı tabancalara ait çok sayıda fişek, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan A.Y. emniyette salıverilirken, diğerleri ise adli makamlara sevk edildi. Zanlılardan F.B., cumhuriyet savcılığınca, F.K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, E.B., M.Ö., B.İ. ve F.K. tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı ve minibüsün içerisinde büyükbaş hayvanın bulunduğu fotoğraf ise dikkat çekti.