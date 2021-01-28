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Yerel Van'da 17 evden su sayacı çaldıkları iddiasıyla tutuklandılar
Yerel

Van'da 17 evden su sayacı çaldıkları iddiasıyla tutuklandılar

Van'da 17 evden su sayacı çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 11:13:00 -
Van'da 17 evden su sayacı çaldıkları iddiasıyla tutuklandılar

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez ilçelerde bir ayda 17 evden su sayacı hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinde görevli polislerden oluşturulan ekip, şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Çalışmalar sonucu eşkalleri belirlenen şüphelilerden İ.Ö. ve N.İ. Bostaniçi Mahallesi'nde kullandıkları araçta, U.T. ile Ç.T. ise sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemde Cumhuriyet Caddesi'ndeki ara sokakta yakalandı.

Araçta yapılan aramada, 2 tabanca, 7 fişek ve bir miktar uyuşturucu bulundu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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