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Aktüel Van'da 15 kilogram esrar ele geçirildi
Aktüel

Van'da 15 kilogram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:47:28 -
Van'da 15 kilogram esrar ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 15 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gürpınar ilçesi, Öveçli Mahallesi'ne uyuşturucu madde getirileceği istihbari bilgisinin alınması üzerine, arazide icra edilen pusu faaliyeti neticesinde, 2 şüpheli şahıs tespit edildi. 'Dur' ihtarına uymayan şahısların gecenin karanlığından faydalanarak kaçması üzerine, arazide yapılan aramada 2 çuval içerisinde 15 kilogram toz esrar ele geçirildi. Şüphelilerin tespitine yönelik adli soruşturma devam etmektedir."

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