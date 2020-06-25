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Van Valisi Bilmez: "(Van'daki deprem) Özalp, Saray ve Gürpınar'daki 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var. 5 vatandaşımız hafif yaralı."

Yeniakit Publisher
2020-06-25 15:40:46 -
Van Valisi Bilmez: "(Van'daki deprem) Özalp, Saray ve Gürpınar'daki 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var. 5 vatandaşımız hafif yaralı."
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